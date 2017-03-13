На рынке рублевых корпоративных бондов ярко выраженной динамики не сложится

Москва. 13 марта. На рынке рублевых корпоративных облигаций в понедельник, скорее всего, не сложится ярко выраженной динамики цен на фоне противоречивых сигналов, поступающих с мировых рынков капитала, в том числе нефтяных площадок, полагают эксперты.

Американские фондовые индексы завершили в "минусе" прошедшую неделю из-за сильного падения цен на нефть, несмотря на подъем рынка акций в пятницу на данных о хорошем состоянии рынка труда США. Нефть подешевела за минувшую неделю на 9% на опасениях, что активизация сланцевой добычи в США сведет на нет усилия стран-членов ОПЕК и других крупнейших мировых производителей по сокращению производства.

Уровень безработицы в феврале снизился до 4,7% с 4,8%, как и прогнозировалось. В то же время число рабочих мест увеличилось на 235 тыс., что превзошло ожидания рынка. Опрошенные MarketWatch аналитики в среднем ожидали повышения показателя на 221 тыс., а Trading Economics давал консенсус-прогноз в 190 тыс. Более того, показатель за январь был пересмотрен с 227 тыс. на 238 тыс. В результате рост рабочих мест по результатам двух месяцев стал рекордным с июля прошлого года. Позитивные данные с рынка труда еще более усилили ожидания инвесторов, что Федрезерв США может поднять стоимость кредитования в стране уже в этом месяце.

Почти все фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона растут в понедельник перед предстоящими на этой неделе заседаниями центральных банков США и Японии, а также ряда других стран. Однако мировым рынкам по-прежнему не хватает вдохновения и новых драйверов. Сводный фондовый индекс региона MSCI Asia Pacific повысился на 0,6%, до 145,14 пункта.

Японский индекс Nikkei 225 поднялся на 0,1%. Китайский Shanghai Composite прибавил 0,5%, гонконгский Hang Seng - 0,7%. Аналитики Goldman Sachs рекомендовали инвесторам покупать акции материкового Китая, поскольку прибыли китайских компаний будут расти на фоне восстановления инфляции. Южнокорейский KOSPI вырос на 1% и приблизился к максимуму с мая 2015 года. Экс-президент Южной Кореи Пак Кын Хе в воскресенье покинула официальную резиденцию, поскольку конституционный суд на прошлой неделе подтвердил решение о ее импичменте. Вместе с тем австралийский S&P/ASX 200 снизился на 0,3%.

В свою очередь цены на нефть эталонных марок продолжают снижаться в понедельник после падения на 9% по итогам прошедшей недели. Инвесторов беспокоит то, что повышение резервов в США до рекордных объемов сводит на нет эффективность действий стран-членов ОПЕК и других крупных производителей нефти по сокращению перенасыщения рынка топливом. Количество работающих нефтяных буровых установок в США за минувшую неделю выросло на 8 и достигло 617 штук, сообщила в пятницу американская нефтесервисная компания Baker Hughes. За последний год показатель увеличился на 202 буровых. По данным министерства энергетики США, объемы добычи нефти в стране подскочили до 9,09 млн баррелей в сутки, что является максимальным показателем с февраля 2016 года.

На этом фоне майские фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:47 МСК подешевели на 0,23% - до $51,25 за баррель. На торгах в предыдущий рабочий день их цена упала на 1,57%, завершив торги на уровне $51,37 за баррель. Котировки фьючерсов на нефть WTI на апрель на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи утром в пятницу опустились на 0,45% - до $48,27 за баррель. По итогам предыдущей сессии их цена снизилась на 1,6% и закончила день на отметке $48,49 за баррель - это минимальный уровень с 29 ноября прошлого года.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций в пятницу снизилась почти в 2,7 раза по отношению к предыдущему дню и оказалась ниже средних уровней - суммарный объем торгов на "Московской бирже" составил 9,523 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 2,26 млрд рублей. При этом цены большинства корпоративных облигаций не продемонстрировали ярко выраженной динамики.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 10 марта не изменился и составил 104,70 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds прибавил за день 0,02%, поднявшись до 495,96 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах роста оказались облигации "МТС-07" (+0,28%), "РЖД БО-03" (+0,2%) и "ГТЛК-02" (+0,16%), а в лидерах снижения - "Сбербанк БО-18" (-0,5%), "Газпром нефть-04" (-0,3%) и "РЖД-28" (-0,2%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что Современный коммерческий инновационный банк (банк "СКИБ"), подконтрольный Совкомбанку, завершил размещение субординированных облигаций серии С01 объемом 1 млрд рублей. Сбор заявок на облигации проходил 7 марта. Ставка 1-го купона была установлена в размере 14,5% годовых, к ней приравнена ставка 2-13-го купонов. Срок обращения бумаг - 6,5 года. По выпуску предусмотрена выплата полугодовых купонов.

Русфинанс банк, входящий во французскую банковскую группу Societe Generale (SG), 14 марта проведет сбор заявок на облигации объемом 4 млрд рублей. Book building пройдет с 11:00 МСК до 16:00 МСК. Ориентир ставки 1-го купона установлен на уровне 9,6-9,8% годовых, что соответствует доходности к погашению на уровне 9,83-10,04% годовых. Срок обращения бумаг - 3 года. По выпуску предусмотрена выплата полугодовых купонов. Техническое размещение запланировано на 21 марта.

ПАО "Транснефть" в конце марта планирует провести сбор заявок на биржевые облигации серии БО-001Р-06 объемом 20 млрд рублей. Ориентир ставки купона будет определен по результатам премаркетинга. Срок обращения бумаг - 4 года. Организатором размещения выступает Газпромбанк (MOEX: GZPR). В предыдущий раз компания размещала российские облигации в январе 2017 года. Сбор заявок на облигации "Транснефти" (MOEX: TRNF) серии БО-001Р-05 объемом 15 млрд рублей прошел 26 января. Ставка 1-го купона по итогам маркетинга была установлена в размере 9,25% годовых, к ней приравнены ставки 2-14-го купонов.

ООО "ГПБ Аэрофинанс", являющееся SPV Газпромбанка (ГПБ), 23 марта проведет сбор заявок на инфраструктурные облигации с залоговым обеспечением на 9,2 млрд рублей. В качестве обеспечения выступают права требования по займу, предоставленному эмитентом ("ГПБ Аэрофинанс") в пользу Gazprombank (Switzerland) и обеспеченному гарантией рефинансирования, а также права требования по залоговому счету. Ориентир ставки 1-го купона установлен на уровне 9,65-9,80% годовых, что соответствует доходности к погашению на уровне 9,88-10,04% годовых. Срок обращения бумаг - 13 лет, до 15 марта 2030 года. По выпуску предусмотрена выплата полугодовых купонов. Выпуск предполагает амортизационную структуру погашения. Амортизация будет проходить 2 раза в год в даты выплаты купона, начиная с 28 сентября 2018 года. Техническое размещение запланировано на 27 марта.

"Московская биржа" (MOEX: MOEX) зарегистрировала программу биржевых облигаций РН банка (банк альянса автопроизводителей Renault-Nissan в России) серии 001Р объемом до 100 млрд рублей или эквивалента этой суммы в иностранной валюте. Бумаги в рамках программы могут размещаться на срок до 10 лет. Срок действия программы - 30 лет.

ООО "Спектр" определило ставку 2-го купона облигаций 1-й серии объемом 3 млрд рублей в размере 11% годовых. Дебютные облигации компания разместила в марте 2016 года. Десятилетние бонды имеют 10 годовых купонов. Ставка 1-го купона была установлена в размере 17% годовых. Ставки 2-10-го купонов определяются как максимальное значение из двух показателей: годовой инфляции плюс 4% или ставки рефинансирования плюс 1%.

ООО "РСГ-Финанс" (SPV-компания группы "Кортрос") установило ставку 4-6-го купонов облигаций серии БО-02 в размере 15% годовых (74,79 рубля на одну бумагу номиналом 1 тыс. рублей). "РСГ-Финанс" разместил 2-й выпуск биржевых бондов объемом 3 млрд рублей в сентябре 2015 года. Трехлетние облигации имеют 6 полугодовых купонов. Ставка 1-3-го купонов была установлена в размере 15% годовых. По выпуску предусмотрена оферта с исполнением 23 марта 2017 года.

ООО "Обувьрус" (входит в группу компаний "Обувь России") установило ставку 11-го купона биржевых облигаций серии БО-04 в размере 13,5% годовых. Облигации БО-04 объемом 1 млрд рублей и номинальной стоимостью 2 млн рублей были размещены в сентябре 2014 года. Ставка 1-8-го купона 5-летних облигаций установлена в размере 11,5% годовых, ставка 9-10-го купонов - 13,5% годовых. Купоны квартальные. По выпуску предусмотрена оферта с исполнением 17 марта 2017 года.