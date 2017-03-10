Рынок акций завершил снижением шестую неделю подряд

Рынок акций РФ завершил снижением шестую неделю подряд на фоне распродаж инвесторами рисковых активов на ожиданиях повышения ставки Федрезерва уже в марте, а также из-за упавшей нефти на увеличении запасов в США и на сомнениях в способности ОПЕК+ стабилизировать сырьевой рынок.

В период с 6 по 10 марта индекс ММВБ упал на 4% - до 1973,96 пункта, индекс РТС потерял 4,7% и достиг 1055,93 пункта, доллар вырос за неделю на 0,67 рубля, а майская нефть Brent упала на 7,4% или $4,1.

Неделя началась с просадки ниже 2050 пунктов по индексу ММВБ из-за укрепления рубля и негативной динамики мировых фондовых площадок на фоне ожиданий скорого роста ставки Федрезерва США, которые усилились после заявлений ряда руководителей регулятора. По словам главы ФРС Джанет Йеллен, если ситуация с занятостью и инфляцией будет и дальше развиваться в соответствии с ожиданиями, на заседании в марте будет необходима дальнейшая корректировка ставки по федеральным фондам. Согласно фьючерсам на ставку, вероятность ее повышение в марте превысила 80%, хотя неделей ранее шансы были ниже 20%.

Вышедшая в понедельник в США статистика о промышленных заказах оказалась лучше ожиданий (заказы выросли на 1,2%, при прогнозах роста на 1%), что подогрело ожидания роста ставки ФРС на ближайшем заседании.

Во вторник снижение рынка продолжилось под давлением распродаж игроков, сокращавших риски перед праздничным днем (8 марта) и на фоне ожиданий повышения ставки ФРС. Индекс ММВБ откатился ниже 2025 пунктов, РТС пробил вниз 1100 пунктов.

Нефть в этот день еще пыталась расти, цена майской Brent закрепилась выше $56 за баррель. По заявлению Минэнерго РФ, Россия к концу апреля выйдет на сокращение нефтедобычи на 300 тыс. баррелей в сутки (вся квота РФ по снижению в рамках договоренности с ОПЕК), пока же квота выполняется на 50%, а к концу марта сокращение составит почти 200 тыс. б/с.

В среду, когда рынок акций РФ не работал, нефть на данных Минэнерго США о запасах и росте добычи обвалилась на 5%, что вылилось в падение акций в четверг. Индекс ММВБ в четверг упал в район 1970 пунктов - минимума с 8 ноября, нивелировав таким образом "ралли Трампа". Индекс РТС упал на рекордные за год 4,6% - до 1046,9 пункта (минимум с конца ноября), нефть Brent потеряла еще 2% и скатилась ниже $52 за баррель.

Лидерами отката выступили бумаги "Россетей" (-13,4%) и "ФСК ЕЭС" (-17,3%), а также нефтяные акции, за редким исключением ("префы" "Сургутнефтегаза" из-за ослабления рубля выросли на 3%).

ЕЦБ на заседании в четверг не стал менять базовую процентную ставку по кредитам, оставив ее на нулевом уровне, что совпало с ожиданиями. Также регулятор повысил прогноз роста ВВП еврозоны на 2017-2018 годы, но реакция рынков оказалась нейтральной.

В пятницу рынок акций РФ скорректировался вверх вместе с нефтью после обвала, лидировали в росте бумаги энергетических компаний (прибавили 2-6%), выступавшие ранее аутсайдерами. Вышедшая в пятницу статистика по рынку труда США подкрепила ожидания роста ставки ФРС на заседании 14-15 марта. Число рабочих мест в стране в феврале увеличилось на 235 тыс., при прогнозах роста на 210 тыс., безработица снизилась до ожидаемых 4,7%.

По итогам недели среди акций, входящих в листинг 1-го и 2-го уровней "Московской биржи", хуже рынка смотрелись акции "Распадской" (-17%), "ФСК ЕЭС" (-15%), "Россетей" (-15%); лучше рынка выглядели бумаги "Башнефти" (+9%), банка "ФК Открытие" (+5%), ГК "Русское море" (+4%).

Рынок акций на следующей неделе может остаться под давлением из-за ожиданий роста ставки Федрезерва США и слабой нефти. Для индекса ММВБ коридор колебаний может составить 1940-2000 пунктов, для индекса РТС – 1000-1100 пунктов, полагают аналитики "Интерфакс-ЦЭА".