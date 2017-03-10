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10 марта 2017 года 19:30

Цены евробондов РФ по итогам недели заметно снизились, отыгрывая падение UST и нефти

Москва. 10 марта. Котировки большинства выпусков российских еврооблигаций по итогам недели заметно снизились, отыгрывая падение стоимости казначейских обязательств США (US Treasuries) и нефти. При этом суверенные спреды к доходности базовых активов немного расширились; исключение составили лишь евробонды с погашением в 2030 году.

Начало прошедшей недели не предвещало ничего плохого для рынка российских еврооблигаций. Колебания цен большинства выпусков отечественных евробондов 6-7 марта проходили в рамках бокового диапазона, без ярко выраженной направленности, благодаря относительно стабильной ситуации на мировых рынках капитала, в том числе на нефтяных площадках. При этом активность торгов в целом была низкой, что было связано с укороченной торговой неделей в России из-за праздничного дня 8 марта. Определенную поддержку отечественным евробондам оказывали такие факторы, как стабильный рубль, незначительные колебания нефтяных котировок, а также относительно стабильная конъюнктура рынка базовых активов. В частности, доходность десятилетних US Treasuries стабилизировалась у отметки 2,5% годовых. Мировые инвесторы заняли выжидательную позицию перед публикацией важной макроэкономической статистики, в частности, ежемесячных данных по американскому рынку труда, которые важны с точки зрения принятия Федрезервом решения по ставке на ближайшем заседании 14-15 марта.

Ситуация на мировом нефтяном рынке резко ухудшилась в середине недели, когда были опубликованы новые еженедельные данные по товарным запасам и добыче нефти в США, продемонстрировавшие очередной заметный рост показателей. Как сообщило 8 марта Минэнерго, запасы нефти в США выросли по итогам девятой недели подряд - на 8,2 млн баррелей, до рекордного уровня в 528,4 млн баррелей, тогда как добыча нефти в стране повысилась третью неделю подряд - до 9,09 млн баррелей в сутки (б/с), максимума с февраля 2016 года. На этом фоне котировки майских фьючерсов на нефть Brent опускались в ходе торгов в четверг до $51,6 за баррель, а апрельская цена WTI уходила к $48,6 за баррель, обновив минимумы с начала декабря прошлого года.

Кроме того, в среду после локальной передышки вновь стали снижаться в цене американские казначейские обязательства из-за ожиданий скорого повышения ставки ФРС, что в совокупности с падающими ценами на нефть негативно сказалось на динамике российских еврооблигаций. При этом сформировавшийся тренд на снижение цен господствовал вплоть до вечера пятницы, когда в США были опубликованы ежемесячные данные с американского рынка труда. Почти стопроцентная вероятность повышения ставки Федеральной резервной системой по итогам заседания 15 марта привела к падению стоимости и соответствующему росту доходности US Treasuries, которые потянули за собой и все другие инструменты с фиксированной доходностью. В частности, доходность десятилетних US Treasuries достигла 2,58% годовых.

Важным событием недели для мировых рынков стали итоги заседания Европейского центрального банка (ЕЦБ). ЦБ еврозоны ожидаемо не стал менять базовую процентную ставку по кредитам, оставив ее на нулевом уровне, и параметры программы выкупа активов (QE). Вместе с тем руководство ЕЦБ повысило прогноз роста ВВП еврозоны на 2017 год до 1,8% с 1,7%, на 2018 - до 1,7% с 1,6%. Прогноз инфляции в валютном блоке на 2017 год был повышен до 1,7% с 1,3%, на 2018 год - до 1,6% с 1,5%.

В последний день недели давление продавцов в секторе отечественных евробондов сохранилось. Лишь ближе к вечеру на рынке наметилась некоторая стабилизация, которой способствовали опубликованные в США данные по занятости в феврале. Уровень безработицы в феврале снизился до 4,7% с 4,8%, как и прогнозировалось. В то же время число рабочих мест увеличилось на 235 тыс., что превзошло ожидания рынка. Так, опрошенные MarketWatch аналитики в среднем ожидали повышения показателя на 221 тыс., а Trading Economics давал консенсус-прогноз всего в 190 тыс. Более того, показатель за январь был пересмотрен с 227 тыс. на 238 тыс. В результате рост рабочих мест по результатам двух месяцев стал рекордным с июля прошлого года.

"Сегодня на рынке российских валютных гособлигаций вновь доминировали продавцы. При этом падение котировок "длинных" выпусков с погашением в 2042-2043 годах за два последних дня составило порядка 2-2,5%. Однако после публикации в США данных о занятости в феврале ситуация потихонечку стабилизировалась вслед за наметившейся позитивной коррекцией на рынке базовых активов. В результате наши бумаги тоже немного отошли от дневных минимумов, но все равно остались в минусе по отношению предыдущему дню. В целом мировые рынки ждут итогов мартовского заседания Федрезерва США, которые будут объявлены 15 марта", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке начальник казначейства Металлинвестбанка Селим Агарзаев.

Стоимость российских еврооблигаций с погашением в 2030 году по итогам недели не изменилась и составила 120,13% от номинала (спред к четырехлетним US Treasuries сузился за пять дней на 4 базисных пункта и 10 марта составил 56 базисных пунктов). Еврооблигации с погашением в 2043 году снизились в цене за неделю на 2,1%, с погашением в 2042 году - на 2,2% (спред к US Treasuries аналогичной дюрации расширился на 4 пункта и составил 247 базисных пунктов). Евробонды с погашением в 2026 году подешевели на 0,9%, с погашением в 2023 году - на 0,98% (их спред к US Treasuries расширился на 11 пунктов - до 160 базисных пунктов), с погашением в 2020 году - на 0,74%, с погашением в 2018 году - на 0,84%.

В секторе валютных гособлигаций России на следующей неделе может сохраниться тенденция к плавному снижению цен на фоне нестабильной ситуации на мировых рынках в ожидании повышения ставок Федрезервом США на заседании 15 марта, полагают эксперты "Интерфакс-ЦЭА". По мнению аналитиков, основной риск для облигаций emerging markets, в том числе российских евробондов, связан с ожиданиями повышения базовой ставки ФРС уже на следующей неделе. При этом данный шаг со стороны американского ЦБ может вызвать, с одной стороны, новую волну роста доллара США против основных мировых валют, а с другой стороны - негативно скажется на стоимости товарных активов, в том числе на нефтяных ценах.


Опубликовано: /Финмаркет/
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