Российские эмитенты сбавили темпы размещений из-за возможности более быстрого повышения ставки ФРС США - эксперты

Российские эмитенты несколько снизили темпы размещений из-за возможного более быстрого повышения ставки Федеральной резервной системой (ФРС) США в марте, отмечают опрошенные "Интерфаксом" эксперты.

"В конце февраля - начале марта активность корпоративных эмитентов на первичном рынке заметно снизилась из-за резкого роста вероятности подъема ставок ФРС в марте", - сказал управляющий по исследованиям и аналитике Промсвязьбанка (MOEX: PSBR) Александр Полютов.

В начале марта руководители ФРС сигнализировали более быстрое, чем ожидалось, повышение базовой ставки в 2017 году. При этом первое в этом году повышение руководители ФРС считают возможным уже на заседании 14-15 марта. Инвесторы оценивают вероятность повышения ставки ФРС по итогам мартовского заседания почти в 100%.

В январе-февраля 2017 года в России объем размещений корпоративных облигаций (с учетом дополнительных выпусков) составил 89 млрд рублей, что на 26,5% ниже результатов за аналогичный период 2016 года, когда объем корпоративных размещений составил 121 млрд рублей, сообщил аналитик долговых рынков ИК "Регион" Александр Ермак.

При этом, по мнению эксперта, на замедлении темпов размещений российскими компаниями сказались не только сигналы ФРС. А.Ермак называет одной из главных причин того, что многие эмитенты заняли выжидательную позицию и не спешат с выходом на рынок капитала, ожидания снижения ключевой ставки Банком России.

"Ожидание снижения ставок, на наш взгляд, вполне оправданно, если посмотреть на снижение темпов инфляции, которая по итогам 2016 года составила 5,4% в годовом выражении, а по итогам января и февраля 2017 года снизилась до 5,0% и 4,6% год к году соответственно", - сказал А.Ермак.

Между тем гендиректор УК "Спутник - управление капиталом" Александр Лосев оценивает ожидания снижения ставки Банком России на рынке как "умеренные". "В лучшем случае Банк России снизит в этом году ставку до 9%. А может, и не снизит, если из-за повышения долларовых ставок ФРС США на рынке начнется очередная турбулентность", - отметил он.

ЦБ РФ будет принимать решение по ключевой ставке на заседании по денежно-кредитной политике 24 марта, оно будет "опорным" (с пресс-конференцией председателя Банка России и публикацией доклада о ДКП).

При этом опрошенные "Интерфаксом" эксперты солидарны, что на относительно низкую активность эмитентов по размещению новых облигаций влияет низкая инвестиционная активность.

"Среди причин низкой активности российских компаний можно назвать и общее снижение спроса на заемные средства вследствие сокращения многими из них своих инвестиционных программ на фоне рецессии российской экономики. Большая часть заемных ресурсов, привлеченных на облигационном рынке, используется для рефинансирования более дорогих банковских кредитов", - сказал А.Ермак из ГК "Регион".

"Компании сейчас скорее рефинансируют старые долги, чем занимают деньги на развитие. Но пока это на рынке облигаций не сильно заметно. Бизнес не стремится инвестировать в новые мощности, а предпочитает просто сокращать долговую нагрузку", - согласен гендиректор УК "Спутник - управление капиталом" А.Лосев.

Еще одной причиной некоторого снижения активности эмитентов на российском долговом рынке эксперты называют открытие рынка евробондов.

"Частично предложение бумаг российскими корпоративных эмитентами сместилось на внешние рынки - объем размещений в феврале составил почти $2,5 млрд против $600 млн в январе", - указал А.Полютов из Промсвязьбанка.

"Качественные российские эмитенты поспешили воспользоваться открывшимся "окном возможностей" на внешних рынках, в том числе для рефинансирования текущего валютного долга. В то же время отдельные игроки (РЖД и Альфа-банк) нашли переспрос иностранных инвесторов на свои евробонды, номинированные в рублях. Причем уровень ставок и срочность выпусков оказалась несколько лучше, чем по локальным рублевым бондам эмитентов. Нельзя исключать, что иностранные инвесторы могли покупать данные бумаги, в том числе в рамках операций carry trade, по-прежнему рассчитывая на дальнейшее снижение рублевых ставок по мере замедления инфляции и понижения ключевой ставки ЦБ в 2017 году при относительной стабильности курса рубля", - отметил А.Полютов.

Вместе с тем, возможность занимать на рынке евробондов доступна лишь узкому кругу эмитентов, подчеркнул А.Лосев.

"Евробонды сейчас пока еще дают возможность занять "дешево" (пока ФРС не подняла ставки). Слово "дешево" я намеренно ставлю в кавычки, потому что это относится далеко не ко всем компаниям, а только к экспортерам, у которых формируется стабильный поток валютной выручки и прибыль в долларах", - отметил он.

Вместе с тем, в апреле вполне можно ждать роста первичных размещений на локальном рынке рублевых облигаций со стороны корпоративных эмитентов с притоком пенсионных денег, полагает А.Полютов из Промсвязьбанка.

"Отметим, что в законе о бюджете ПФР на 2017 год в рамках переходной кампании 2016 года заложена сумма 364 млрд рублей, когда было подано около 5 млн заявок на переход в НПФы. Для сравнения, в 2016 году данный объем составил 259 млрд рублей, средства получили 33 НПФ", - сообщил он.