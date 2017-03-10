Ожидаемая дивидендная доходность акций ФСК при текущих котировках равна 12% - Атон

Значительное снижение котировок акций "ФСК ЕЭС" (MOEX: FEES) за последнюю неделю предоставляет инвесторам хорошую возможность для покупки, обеспечивая феноменальную дивидендную доходность 12%, согласно базовому сценарию аналитика инвестиционной компании (ИК) "Атон" Александра Корнилова.

"Более того, даже пессимистичный сценарий предполагает дивидендную доходность по акциям ФСК на уровне 7%, что является одним из самых высоких показателей в российском секторе электроэнергетики. Существенное улучшение финансовых показателей ФСК в 2016 году наряду с очевидной жаждой у "Россетей" (MOEX: RSTI) дивидендов своих "дочек", среди которых ключевую роль играет ФСК, придает нам уверенности в том, что сценарий дивидендной доходности 12% является очень вероятным. Ни одна другая ликвидная акция в российском секторе электроэнергетики не предлагает такую высокую дивидендную доходность", - говорится в обзоре ИК.

Эксперт отмечает, что распродажа в акциях ФСК обусловлена в основном рыночными факторами, которые имеют мало общего с фундаментальными показателями компании. В инвестиционном профиле ФСК, который преимущественно опирается на дивидендную историю, ничего не меняется, подчеркивает А.Корнилов.

"Некоторые игроки на рынке выразили скептицизм в отношении возможности сценария дивидендной доходности 12%. Хотя мы скорее считаем, что дивидендная доходность на уровне 7% - это пессимистичный сценарий, даже такой показатель достаточно высок на фоне других компаний отрасли электроэнергетики: "РусГидро" (MOEX: HYDR) в настоящий момент предлагает дивидендную доходность 8%, а "Интер РАО" (MOEX: IRAO) - всего 4%", - говорится в обзоре.

Как ожидает А.Корнилов, ФСК опубликует финансовые результаты за 2016 год по МСФО в апреле. По его оценкам, чистая прибыль окажется очень близкой к показателю по РСБУ. Кроме того, аналитик полагает, что менеджмент компании даст рекомендацию совету директоров по дивидендам в начале мая, а в конце мая совет директоров примет решение по дивидендам. Мы ожидаем, что дата закрытия реестра будет намечена на середину июля, а выплата дивидендов состоится в середине августа", - говорится в обзоре.