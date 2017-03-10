Нефтяные цены на следующей неделе останутся в рамках коридора $52-54 - Бинбанк

"К пятнице нефтяные цены упали до уровня $52,5, - констатирует аналитик Бинбанка Антон Покатович. - Падение котировок Brent вызвано одновременным воздействием нескольких факторов. Основой снижения стало увеличение запасов сырой нефти в США более чем на 8 млн барр. Также, активный рост производства нефти в штатах позволил Минэнерго США пересмотреть свои прогнозы в сторону повышения нефтедобычи более чем на 500 тыс. барр./сутки к концу 2017 года. Одновременно новостной фон омрачают заявления участников нефтяного рынка из Хьюстона: директор IEA Бирол снова заявил о второй волне сланцевого «бума»; глава Минэнерго Саудовской Аравии холодно отозвался о перспективах продления сделки ОПЕК в июне, в чем его поддержал российский коллега.

В ближайшее время внимание рынка будет сосредоточено на данных производства нефти и буровой активности в США. По нашим ожиданиям, сохранение недельных темпов роста производства нефти в штатах на уровне 50 тыс. барр./сутки вызовет у инвесторов серьезные сомнения в восстановлении баланса на рынке. Полагаем, что нефтяные цены на неделе останутся в боковом движении в рамках коридора $52-54. От дальнейшего падения нефть будет защищена работой ОПЕК в реализации сделки по сокращению добычи".