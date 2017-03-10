БКС рекомендует активизировать покупки GDR Ros Agro в преддверии мощных катализаторов

Финансовая группа (ФГ) "БКС" рекомендует активизировать покупки глобальных депозитарных расписок (GDR) Ros Agro (MOEX: AGRO) в преддверии мощных катализаторов: сильных финпоказателей за IV квартал 2016 года и дивидендов, говорится в обзоре аналитика ФГ Марата Ибрагимова.

Более того, аналитик считает, что снижение котировок GDR Ros Agro за неделю на 7% на фоне падения рубля не является оправданным.

Эксперт ожидает сильных финансовых результатов Ros Agro за IV квартал 2016 года по МСФО.

"Ros Agro представит финотчет в понедельник, 13 марта. Хотя падение цен на сахар, безусловно, оказало давление на маржу компании, значительный рост объемов реализации сахара в минувшем квартале благодаря консолидации активов "Разгуляя" (MOEX: GRAZ), скорее всего, компенсирует сокращение рентабельности. Восстановление цен на свинину в сочетании со снижением цен на зерно поддержит маржу мясного сегмента", - говорится в обзоре.

Наряду с хорошими результатами в IV квартале прошедшего года еще одним катализатором роста котировок GDR Ros Agro, возможно, станет объявление компанией объема дивидендов за II половину 2016 года.

"Совет директоров компании, скорее всего, даст рекомендацию о дивидендах за II половину 2016 года 13 марта. Приятный сюрприз может стать мощным катализатором для бумаги. Мы ожидаем, что дивидендная доходность может составить до 10%", - пишет М.Ибрагимов.