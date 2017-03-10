Raiffeisenbank снизил рейтинг акций Ростелекома до "держать" и оценку на 14%

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Raiffeisenbank понизил прогнозную стоимость акций "Ростелекома" (MOEX: RTKM) со 103,6 рубля до 89 рублей за штуку, сообщается в обзоре аналитика банка Сергея Либина.

Кроме того, рекомендация для этих бумаг была понижена с "покупать" до "держать".

Аналитик Raiffeisenbank считает, что прогноз "Ростелекома" на 2017 год не подразумевает значительного роста дивидендов. Более того, С.Либин полагает, что в связи со сменой гендиректора риск консолидации Теле2 возрастает, что может негативно сказаться на стоимости "Ростелекома" и дивидендах.

"По нашим оценкам, доведение "Ростелекомом" пакета до 51% снизит справедливую стоимость его акций на 12%, а при полной консолидации размытие стоимости может достичь 35%. Кроме того, приобретение Теле2 также является риском для дивидендов, поскольку долговая нагрузка в случае консолидации превысит максимальный ценовой уровень, установленный в дивидендной политике, и в негативном сценарии дивиденд на акцию может составить 2,28 рубля", - пишет аналитик.

По данным информационно-аналитического терминала "ЭФИР-Интерфакс", в настоящее время консенсус-прогноз цены акций "Ростелекома", основанный на оценках аналитиков 17 инвестиционных банков, составляет 84,86 рубля за штуку, консенсус-рекомендация - "держать".

Текущая стоимость этих бумаг составляет порядка 75,53 рубля за штуку.