Доллар уже отыграл весь оптимизм - eToro

"США опубликовали долгожданную статистику по рынку труда, - отмечает региональный директор eToro в России и СНГ Павел Салас. - Показатели вышли вполне приличные, но доллар отреагировал умеренным снижением. И основная причина в том, что и благоприятные результаты релиза, и повышение ставки ФРС на следующей неделе уже заложено в цену. EURUSD, которая сегодня отстаивает позиции над уровнем 1.06, получив запал на менее «голубиной» риторике Драги, торгуется на новых недельных максимумах, коснувшись отметки 1.0644. А тем временем USDJPY, которая ранее коснулась максимума 115.50, сползает в направлении отметки 115.00. В феврале уровень занятости по платежным ведомостям без учета сельскохозяйственного сектора вырос на 235 тыс. против прогноза на уровне 190 тыс. Правда, превышение рубежа в 200 тыс. не стало неожиданностью для рынков, которые повысили свои ожидания после сильного отчета ADP, отразившего рост занятости в частном секторе почти на 300 тыс. Причем результат за январь был пересмотрен на повышение, с 227 тыс. до 238 тыс. Между тем, уровень безработицы опустился с 4,8%, до 4,7% в соответствии с прогнозом. Несколько подпортил картину, как и ожидалось, компонент зарплат. Средние почасовые заработки увеличились на 0,2%, не дотянув до прогноза роста на 0,3%. Если бы этот индикатор оказался на уровне или выше ожиданий, рынки бы получили просто идеальную картину состояния американского рынка труда".

Впрочем, релиз сделал свое дело и подтвердил уместность ужесточения политики ФРС в следующую среду, указывает П. Салас. В принципе, решение регулятора не зависело от сегодняшних данных, но в случае выхода удручающих цифр, среди участников рынка определенно появились бы некоторые сомнения на этот счет.

"Что же касается перспектив укрепления доллара, с учетом уже полностью учтенного рынком ужесточения политики Федрезерва, потенциал роста валюты представляется весьма ограниченным, хотя тему дивергенции курсов монетарной политики никто не отменял, что подразумевает сохранение фундаментально сильных позиций USD, которые могут быть подорваны, если доллар зайдет слишком далеко и вызовет недовольство администрации США, которая уже прибегала к вербальным интервенциям", - заключает эксперт eToro.