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10 марта 2017 года 18:45
Доллар уже отыграл весь оптимизм - eToro
"США опубликовали долгожданную статистику по рынку труда, - отмечает региональный директор eToro в России и СНГ Павел Салас. - Показатели вышли вполне приличные, но доллар отреагировал умеренным снижением. И основная причина в том, что и благоприятные результаты релиза, и повышение ставки ФРС на следующей неделе уже заложено в цену. EURUSD, которая сегодня отстаивает позиции над уровнем 1.06, получив запал на менее «голубиной» риторике Драги, торгуется на новых недельных максимумах, коснувшись отметки 1.0644. А тем временем USDJPY, которая ранее коснулась максимума 115.50, сползает в направлении отметки 115.00. В феврале уровень занятости по платежным ведомостям без учета сельскохозяйственного сектора вырос на 235 тыс. против прогноза на уровне 190 тыс. Правда, превышение рубежа в 200 тыс. не стало неожиданностью для рынков, которые повысили свои ожидания после сильного отчета ADP, отразившего рост занятости в частном секторе почти на 300 тыс. Причем результат за январь был пересмотрен на повышение, с 227 тыс. до 238 тыс. Между тем, уровень безработицы опустился с 4,8%, до 4,7% в соответствии с прогнозом. Несколько подпортил картину, как и ожидалось, компонент зарплат. Средние почасовые заработки увеличились на 0,2%, не дотянув до прогноза роста на 0,3%. Если бы этот индикатор оказался на уровне или выше ожиданий, рынки бы получили просто идеальную картину состояния американского рынка труда". Впрочем, релиз сделал свое дело и подтвердил уместность ужесточения политики ФРС в следующую среду, указывает П. Салас. В принципе, решение регулятора не зависело от сегодняшних данных, но в случае выхода удручающих цифр, среди участников рынка определенно появились бы некоторые сомнения на этот счет. "Что же касается перспектив укрепления доллара, с учетом уже полностью учтенного рынком ужесточения политики Федрезерва, потенциал роста валюты представляется весьма ограниченным, хотя тему дивергенции курсов монетарной политики никто не отменял, что подразумевает сохранение фундаментально сильных позиций USD, которые могут быть подорваны, если доллар зайдет слишком далеко и вызовет недовольство администрации США, которая уже прибегала к вербальным интервенциям", - заключает эксперт eToro.
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10 марта 2017 года 19:50
Рынок акций РФ завершил снижением шестую неделю подряд на фоне распродаж инвесторами рисковых активов на ожиданиях повышения ставки Федрезерва уже в марте, а также из-за упавшей нефти на увеличении запасов в США и на сомнениях в способности ОПЕК+ стабилизировать сырьевой рынок. читать дальше
.10 марта 2017 года 19:30
Российские эмитенты сбавили темпы размещений из-за возможности более быстрого повышения ставки ФРС США - эксперты
Российские эмитенты несколько снизили темпы размещений из-за возможного более быстрого повышения ставки Федеральной резервной системой (ФРС) США в марте, отмечают опрошенные "Интерфаксом" эксперты. "В конце февраля - начале марта активность корпоративных эмитентов на первичном рынке заметно... читать дальше
.10 марта 2017 года 19:30
Москва. 10 марта. Котировки большинства выпусков российских еврооблигаций по итогам недели заметно снизились, отыгрывая падение стоимости казначейских обязательств США (US Treasuries) и нефти. При этом суверенные спреды к доходности базовых активов немного расширились; исключение составили лишь евробонды с погашением в 2030 году. читать дальше
.10 марта 2017 года 19:04
констатирует аналитик Бинбанка Антон Покатович. - Падение котировок Brent вызвано одновременным воздействием нескольких факторов. Основой снижения стало увеличение запасов сырой нефти в США более чем на 8 млн барр. Также, активный рост производства нефти в штатах позволил Минэнерго США пересмотреть... читать дальше
.10 марта 2017 года 18:36
Значительное снижение котировок акций "ФСК ЕЭС" (MOEX: FEES) за последнюю неделю предоставляет инвесторам хорошую возможность для покупки, обеспечивая феноменальную дивидендную доходность 12%, согласно базовому сценарию аналитика инвестиционной компании (ИК) "Атон" Александра Корнилова. "Более... читать дальше
.10 марта 2017 года 18:29
Финансовая группа (ФГ) "БКС" рекомендует активизировать покупки глобальных депозитарных расписок (GDR) Ros Agro (MOEX: AGRO) в преддверии мощных катализаторов: сильных финпоказателей за IV квартал 2016 года и дивидендов, говорится в обзоре аналитика ФГ Марата Ибрагимова. Более того, аналитик... читать дальше
.10 марта 2017 года 17:55
(добавлены 3-4-й абзацы) Raiffeisenbank понизил прогнозную стоимость акций "Ростелекома" (MOEX: RTKM) со 103,6 рубля до 89 рублей за штуку, сообщается в обзоре аналитика банка Сергея Либина. Кроме того, рекомендация для этих бумаг была понижена с "покупать" до "держать". Аналитик... читать дальше
.10 марта 2017 года 17:24
В пятницу, 10 марта, российский фондовый рынок приостановил падение: на технической коррекции индекс ММВБ прибавляет +0,4%, отмечает аналитик УК «Райффайзен Капитал» София Кирсанова. Индекс РТС подрастает чуть сильнее, на 0,9%, благодаря укреплению курса рубля на 0,3% (с 59,28 до 59,13 за доллар).... читать дальше
.10 марта 2017 года 16:49
Коррекция создает возможность для покупки российских активов по более привлекательным ценам - УК "Альфа-Капитал"
"Глобальные "аппетиты к риску" снизились в преддверии недели Центробанков. Уже прошло заседание ЕЦБ, но впереди еще ФРС, Банк Англии и Банк Японии, а также пройдут заседания и у других регуляторов. Вопрос ставок вновь вышел на первый план на фоне ускоряющейся инфляции, в результате чего выросла... читать дальше
.10 марта 2017 года 16:32
Все-таки считаем, что у нефти есть все шансы вырваться в район 59-60 долларов за баррель - "Аналитика Онлайн"
"Американцы продолжают активно наращивать добычу. В скором времени это станет достаточно большой проблемой для мирового рынка нефти. ОПЕК и другие производители работают над сокращением добычи, но это сокращение (так или иначе) компенсируется ростом производства в Штатах. Котировки "черного... читать дальше
.10 марта 2017 года 16:15
(добавлен текст после 2-го абзаца) Raiffeisenbank понизил прогнозную стоимость акций "Ростелекома" (MOEX: RTKM) со 103,6 рубля до 89 рублей за штуку, сообщается в обзоре аналитика банка Сергея Либина. Кроме того, рекомендация для этих бумаг была понижена с "покупать" до "держать". По данным... читать дальше
.10 марта 2017 года 15:58
"Страны ОПЕК во главе с Саудовской Аравией, подписав соглашение о сокращении нефтедобычи и приподняв тем самым нефтяные цены на 20-25%, сами того не желая, подтолкнули американские сланцевые компании к увеличению инвестиций в нефтедобычу за их собственный счёт. Это делает крайне маловероятным... читать дальше
.10 марта 2017 года 15:47
(добавлен текст после 2-го абзаца) Raiffeisenbank повысил прогнозную стоимость акций "Юнипро" (MOEX: UPRO) с 3 рублей до 3,07 рубля за штуку, сообщается в обзоре аналитика банка Федора Корначева. Кроме того, рекомендация для этих бумаг была повышена с "держать" до "покупать". "Акции "Юнипро"... читать дальше
.10 марта 2017 года 15:46
Москва. 10 марта. Доллар США и евро слегка понижаются на "Московской бирже" в пятницу днем, рубль немного восстановился к бивалютной корзине благодаря развернувшейся вверх нефти после сильного падения российской нацвалюты накануне. читать дальше
.10 марта 2017 года 15:33
aiffeisenbank понизил прогнозную стоимость акций "Ростелекома" (MOEX: RTKM) со 103,6 рубля до 89 рублей за штуку, сообщается в обзоре аналитика банка Сергея Либина. Кроме того, рекомендация для этих бумаг была понижена с "покупать" до "держать". читать дальше
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