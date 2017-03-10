Позитив возможен в отношении бумаг Газпрома, Газпром нефти и Юнипро - УК "Райффайзен Капитал"

В пятницу, 10 марта, российский фондовый рынок приостановил падение: на технической коррекции индекс ММВБ прибавляет +0,4%, отмечает аналитик УК «Райффайзен Капитал» София Кирсанова. Индекс РТС подрастает чуть сильнее, на 0,9%, благодаря укреплению курса рубля на 0,3% (с 59,28 до 59,13 за доллар). И хотя нефть сегодня торгуется в боковике вблизи уровней закрытия вчерашнего дня ($51,6-52 за баррель Brent спот), поддержку отечественному рынку акций оказывает привлекательность текущих ценовых уровней большинства российских акций. Так, это особенно заметно по сектору электроэнергетики: соответствующий индекс ММВБ прибавляет сегодня +2,7% (в то время как другие индексы - в красной зоне) после того, как в прошлые 2 дня он падал гораздо существеннее остальных.

Не только long-only инвесторы, но и спекулянты сейчас активизировались, чтобы «зайти» в особенно подешевевшие бумаги, особенно в преддверии сезона объявления дивидендов (апрель-май). Многие акции после прошедшей череды распродаж сейчас торгуются с дивидендной доходностью вблизи 10% (та же самая энергетика, Алроса, нефтегазовые компании), что создает ажиотаж в определенных именах.

"Исходя из последних корпоративных новостей, опубликованных в СМИ, позитив возможен, в частности, в отношении бумаг Газпрома, Газпром нефти и Юнипро, - полагает эксперт УК. - Так, Газпром отметил, что сдвигает сроки строительства 3 линии Сахалин-2 на 2023-24 гг (вместо 2018-19 гг), и на 1-2 года переносит старт проекта Балтийский СПГ (2021-22 вместо 2020-21 гг). Газпром нефть сократила свои планы по развитию сети АЗС к 2025 году. Менеджмент Юнипро в сообщении на сайте отметил, что ожидает получения страхового возмещения после аварии на 3 блоке Березовской ГРЭС в размере 20 млрд руб в этом году. В этом случае компания сможет предложить дивидендную доходность инвесторам за 2017 год в размере 15%".