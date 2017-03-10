Коррекция создает возможность для покупки российских активов по более привлекательным ценам - УК "Альфа-Капитал"

"Глобальные "аппетиты к риску" снизились в преддверии недели Центробанков. Уже прошло заседание ЕЦБ, но впереди еще ФРС, Банк Англии и Банк Японии, а также пройдут заседания и у других регуляторов. Вопрос ставок вновь вышел на первый план на фоне ускоряющейся инфляции, в результате чего выросла неопределённость и последовала закономерная реакция – инвесторы начали фиксировать прибыли в рисковых активах. Инвесторы уже закладывают 100% вероятность повышения ставки ФРС на следующей неделе. Интрига в том, каким будет последующий комментарий главы регулятора, и насколько агрессивно ФРС будет действовать в дальнейшем. Некоторые участники рынка уже закладывают 4 повышения ставки в этом году, хотя в начале года рыночный консенсус предполагал лишь два повышения. С одной стороны, это означает, что экономика США находится в очень хорошей форме, с другой, что волатильность на рынках за пределами США, особенно на развивающихся рынках, будет расти. На этом фоне сильно пострадал российский рынок акций. Коррекция уже достигла 13% от последних максимумов, 11% рынок потерял с начала года. Тем не менее, эта коррекция создает возможность для покупки российских активов по более привлекательным ценам. Фундаментальные факторы играют в пользу роста рынка в долгосрочной перспективе: с точки зрения макроэкономики, Россия выглядит лучше, чем другие развивающиеся страны, при этом акции стоят дешевле. Эту возможность стоит использовать для наращивания позиций", - комментирует ситуацию аналитик УК "Альфа-Капитал" Андрей Шенк.