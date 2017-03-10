Все-таки считаем, что у нефти есть все шансы вырваться в район 59-60 долларов за баррель - "Аналитика Онлайн"

"Американцы продолжают активно наращивать добычу. В скором времени это станет достаточно большой проблемой для мирового рынка нефти. ОПЕК и другие производители работают над сокращением добычи, но это сокращение (так или иначе) компенсируется ростом производства в Штатах. Котировки "черного золота" на этом фоне уже достаточно серьезно просели, и где остановится это снижение, пока сказать достаточно сложно. Но мы раньше говорили о том, что нефть может упасть в район 51-52 доллара за баррель. На наш взгляд, только преодоление данного диапазона может стать серьезным поводом для беспокойства и пересмотра прогноза по ценам на "черное золото". Мы все-таки считаем, что у нефти есть все шансы вырваться в район 59-60 долларов за баррель", - отмечает руководитель департамента аналитики компании "Аналитика Онлайн" Глеб Задоя.