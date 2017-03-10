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10 марта 2017 года 15:46

Рубль слегка повышается к доллару и евро днем в пятницу на фоне стабилизации нефти

Москва. 10 марта. Доллар США и евро слегка понижаются на "Московской бирже" в пятницу днем, рубль немного восстановился к бивалютной корзине благодаря развернувшейся вверх нефти после сильного падения российской нацвалюты накануне.

Курс доллара США составил 59,16 руб./$1 в 15:00 МСК, что на 16 копеек ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро при этом стоил 62,76 руб./EUR1, понизившись на 2,5 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) снизилась на 8,9 копейки, до 60,78 рубля.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ повысил официальный курс доллара на выходные и понедельник на 38,56 копейки, до 59,2174 руб./$1, и повысил курс евро на 74,97 копейки, до 62,7408 руб./EUR1.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", курс рубля к доллару и евро на дневных торгах пятницы слегка повышается после сильного падения накануне в связи с наметившимся улучшением ситуации на мировом рынке нефти. Стоимость майских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:05 МСК в пятницу увеличилась на 0,57% до $52,49 за баррель. Апрельские фьючерсы на нефть WTI в ходе торгов на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) подорожали к этому времени на 0,65% - до $49,6 за баррель.

Как подчеркнул руководитель дирекции финансовых рынков Уральского банка реконструкции и развития (УБРиР) Владимир Зотов, нефть пытается стабилизироваться, однако продолжает торговаться на минимальных уровнях с начала года, что является основным негативным фактором для рубля.

По словам аналитика Нордеа банка Дениса Давыдова, реакция российской валюты на динамику нефтяных цен пока выглядит достаточно сдержанной. "Рубль удерживает позиции в паре с американским долларом ниже отметки в 60 руб./$1, однако давление неизбежно будет нарастать с учетом того, что пессимистичные настроения на нефтяном рынке какое-то время продолжат преобладать. Кроме того, несмотря на то, что решение мартовского заседания ФРС уже в рынке, растущие доходности американских гособлигаций могут спровоцировать дополнительный отток капитала из рисковых активов. По нашим оценкам, рубль в ближайшее время может потерять от 3% до 5% от текущей стоимости", - прогнозирует аналитик.

"Рубль выглядит немного дорогим относительно нефтяных котировок, если ориентироваться на рублевую цену барреля. В то же время паники на валютном рынке не наблюдается, участники рынка даже с определенным запозданием корректируют курс рубля в соответствии с поведением основного ориентира. На наш взгляд, адекватный курс доллара в ближайшие дни составит 60 руб./$1", - считает аналитик банка "Зенит" (MOEX: ZENT) Владимир Евстифеев.

Аналитик компании "Альпари" Владислав Антонов обращает внимание на то, что при снижении нефтяных котировок на 9% рубль подешевел к доллару лишь на 2%. "Видимо, не все трейдеры готовы отвернуться от российской валюты. На это есть причина. По Brent трендовая линия проходит через уровень $50 за баррель, и она еще не пробита. Только ее пробой станет сигналом к агрессивным продажам нефтяных фьючерсов и рубля", - полагает он.

"Еще одним негативным для нашей валюты фактором является приближение крупных выплат по внешнему долгу. В марте на это будет израсходовано более $14 млрд, при этом валюта будет скупаться на открытом рынке. Это станет еще одним поводом для укрепления доллара", - считает эксперт компании "Международный финансовый центр" Константин Жуковский.

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных рублевых межбанковских кредитов (МБК) в пятницу почти не изменились в сравнении с предыдущим торговым днем. Ставка MosPrime Rate по кредитам "овернайт" осталась на уровне предыдущего дня - 10,16% годовых, ставка на семидневный срок повысилась на 1 базисный пункт (б.п.) - до 10,23% годовых. Ставки на сроки 1 и 3 месяца остались на уровне предыдущего дня - 10,43% и 10,44% годовых соответственно, а ставка на 6 месяцев понизилась на 1 б.п. - до 10,44% годовых.

По словам аналитика Нордеа банка Д.Давыдова, ситуация на рынке МБК практически не меняется. "Краткосрочные рублевые ставки остаются в районе 9,75-10% годовых, свопы на этих же уровнях. Недостатка ликвидности не наблюдается. На предстоящей неделе стартует мартовский период налоговых платежей. С учетом формирующейся динамики на валютном рынке не исключаем сдержанного роста ставок рублевых МБК", - отметил он.

Аналитик банка "Зенит" В.Евстифеев также не исключает, что условия рынка останутся благоприятными вплоть до середины следующей недели, когда начнется налоговый период марта. "По нашим оценкам, отток ликвидности на уплату основных налогов составит в марте 1,7 трлн рублей против 1,1 трлн рублей в феврале, что неминуемо отразится на уровне ликвидности и ставках. До этого момента рублевые ставки должны остаться на расстоянии 10-30 б.п. от ключевой ставки ЦБ РФ", - прогнозирует он.


Опубликовано: /Финмаркет/
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