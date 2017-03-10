Raiffeisenbank снизил рейтинг акций Ростелекома до "держать" и оценку на 14%

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Raiffeisenbank понизил прогнозную стоимость акций "Ростелекома" (MOEX: RTKM) со 103,6 рубля до 89 рублей за штуку, сообщается в обзоре аналитика банка Сергея Либина.

Кроме того, рекомендация для этих бумаг была понижена с "покупать" до "держать".

По данным информационно-аналитического терминала "ЭФИР-Интерфакс", в настоящее время консенсус-прогноз цены акций "Ростелекома", основанный на оценках аналитиков 17 инвестиционных банков, составляет 84,86 рубля за штуку, консенсус-рекомендация - "держать".

Текущая стоимость этих бумаг составляет порядка 75,53 рубля за штуку.