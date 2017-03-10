Raiffeisenbank поднял рейтинг акций Юнипро до "покупать" и оценку на 2%

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Raiffeisenbank повысил прогнозную стоимость акций "Юнипро" (MOEX: UPRO) с 3 рублей до 3,07 рубля за штуку, сообщается в обзоре аналитика банка Федора Корначева.

Кроме того, рекомендация для этих бумаг была повышена с "держать" до "покупать".

"Акции "Юнипро" сейчас торгуются на уровнях февраля 2016 года (сразу после аварии на Березовской ГРЭС). В то же время макроэкономическая ситуация с того времени существенно улучшилась, неопределенности касательно последствий аварии стало меньше (так, на днях стало известно о том, что "Юнипро" ожидает получить 20 млрд рублей страховых выплат в текущем году), а дивидендная политика еще улучшилась (появилась привязка к денежному потоку, были введены промежуточные выплаты)", - пишет Ф.Корначев.

По мнению аналитика, текущие ценовые уровни акций "Юнипро" представляются привлекательными для входа в эту бумагу.

По данным информационно-аналитического терминала "ЭФИР-Интерфакс", в настоящее время консенсус-прогноз цены акций "Юнипро", основанный на оценках аналитиков 7 инвестиционных банков, составляет 3,17 рубля за штуку, консенсус-рекомендация - "держать".

Текущая стоимость этих бумаг составляет порядка 2,421 рубля за штуку.