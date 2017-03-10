Ждём продолжения нисходящего тренда в нефтяных котировках - GLOBAL FX

"Страны ОПЕК во главе с Саудовской Аравией, подписав соглашение о сокращении нефтедобычи и приподняв тем самым нефтяные цены на 20-25%, сами того не желая, подтолкнули американские сланцевые компании к увеличению инвестиций в нефтедобычу за их собственный счёт. Это делает крайне маловероятным продление на вторую половину года соглашения стран ОПЕК по сокращению производства нефти, которое истекает 30-го июня. Ждём продолжения нисходящего тренда в нефтяных котировках в диапазон $42,50-45,00 за бочку, предшествовавших заключению ОПЕК-овской сделки", - отмечает аналитик GLOBAL FX Сергей Коробков.