До выхода статистики по рынку труда США на российском рынке акций будет наблюдаться боковой тренд - Dukascopy Bank SA

"В пятницу на глобальном рынке акций после нескольких дней снижения наблюдается коррекционный рост, связанный со стабилизацией нефтяных контрактов, а также небольшим ослаблением курса доллара относительно основных валютных пар, - отмечает руководитель управления анализа валютных рисков Dukascopy Bank SA Евгения Абрамович. - Американская валюта снижается на новостях о росте в США количества впервые обратившихся за пособием по безработице. Дополнительное давление на доллар оказало ужесточение высказываний Марио Драги в ходе вчерашней пресс-конференции ЕЦБ. Российские индексы акций в первую половину сегодняшней торговой сессии росли. Так, благодаря укреплению курса рубля к доллару на 20 копеек до 58,11 руб./долл. индекс РТС поднялся на 1% до 1057 пунктов, а индекс ММВБ прибавил 0,6%, поднявшись до отметки 1986,3 пункта. По нашим оценкам, на российском рынке акций будет наблюдаться боковой тренд вплоть до выхода статистики по рынку труда США. В случае если в 16:30 по московскому времени в США будут опубликованы сильные данные по рынку труда, то ожидания повышения ставок в штатах уже на следующей неделе усилятся. При этом курс рубля может опуститься до отметки 59,7 руб./долл.".