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Главная  /  Мнения аналитиков  /  Большинство CEO нефтекомпаний в мире считают, что худшее для отрасли позади - Goldman Sachs
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10 марта 2017 года 14:03

Большинство CEO нефтекомпаний в мире считают, что худшее для отрасли позади - Goldman Sachs

Goldman Sachs (GS) провел анализ более 1000 страниц комментариев нефтекомпаний со всего мира по итогам IV квартала 2016 года, сообщается в обзоре инвестбанка.

По итогам исследования аналитики отметили, что большинство CEO нефтекомпаний считают, что худшее для отрасли позади и что пришло время думать о росте.

"Более 85% анализируемых нами нефтедобывающих компаний в мире планируют повысить капзатраты в 2017 году относительно 2016 года. Капзатраты в совокупности вырастут на $30 млрд (10%) год к году. И хотя основное повышение капзатрат приходится на американские компании, расходы растут по всему миру. Активность нефтекомпаний начинает восстанавливаться", - говорится в обзоре.

Анализ презентаций стратегий нефтекомпаний показал, что диапазон заложенных в них цен на нефть достаточно широк, несмотря на достаточно плоскую форвардную кривую: в районе $52 за баррель. "Нефтекомпании из Европы ожидают цену на нефть в среднем около $60 за баррель с максимальным значением в $80 за баррель, из США прогнозируют стоимость нефти на уровне $55 за баррель. Страны ОПЕК и РФ закладывают в свои бюджеты среднюю стоимость "черного золота" около $46 за баррель", - говорится в обзоре.

Опубликовано: /Интерфакс/
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