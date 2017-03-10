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10 марта 2017 года 14:27
В ближайшее время нефть упадет до 50 долл. за баррель, и рубль, соответственно, тоже еще упадет - ВТБ 24
Последние два торговых дня выдались на рынках весьма и весьма нескучными, отмечает аналитик ВТБ 24 Алексей Михеев. Сначала казалось, что главной новостью среды останется неожиданный выход данных по занятости в частном секторе США от ADP за февраль. Прирост рабочих мест составил 298 тыс., что было намного выше прогнозных 187 тыс., после чего стало абсолютно очевидно, что Nonfarm Payrolls, какими бы они не вышли в пятницу, не могут оказаться настолько провальными, чтобы ФРС не повысила на следующей неделе ставку. Фьючерсы на ставки закладывают 100-ную вероятность повышения ставки в марте и более чем 50%-ную вероятность еще одного повышения в июне. Экономисты из консенсус-прогноза Bloomberg, который еще на прошлой неделе предсказывал, что ставка не будет повышена, уже успели “переобуться”, почти все экономисты теперь ждут повышения ставки. Евро-доллар, однако, выкупили в среду и против этой новости, кратковременное снижение к 1.0530 на публикации ADP закончилось тем, что цена снова вернулась на 1.0550. Буря грянула на данных по еженедельным запасам нефти в США в 18:30 Мск. Еще с утра нефть находилась под давлением из-за того, что ночью данные API показали прирост запасов на 11.6 млн барр. против прогноза 1.66 млн барр., но рынок ждал данных от Минэнерго США. Прирост запасов составил 8.2 млн. барр. против прогноза 2 млн барр., то есть меньше, чем от API. Кроме того, запасы бензина выросли на 6.5 млн барр. против прогноза сокращения на 1.9 млн барр. Так что прирост запасов нефти может объясняться простым сокращением объемов нефтепереработки. Учитывая перечисленные два фактора (прирост запасов меньше, чем у API и резкое падение запасов бензина), рынок по привычке пошел выкупать нефть против данных. В самом деле, к примеру, 3 февраля прирост запасов нефти составил вообще 13.83 млн барр., а нефть не слишком по этому поводу огорчилась, можно было предполагать, что обойдется и на этот раз. Но нет, показав на первых минутах рост где-то с 55.20 до 55.70 долл. за баррель нефть пошла вниз, пробила 55, и далее все ниже и ниже, спровоцировав сильное падение к 53 долл. за баррель, которое продолжилось и в четверг, в четверг минимум был поставлен уже на 51.60. Аналитические ленты дружно начали объяснять, что обвал нефти вызван приростом запасов и тем, что сланцевые производители США показали более высокий прирост добычи, чем ожидалось. Как будто неделю назад ситуация была принципиально иной. Как мы выше объяснили, дело совсем не в данных, т.к. в других случаях нефть спокойно выкупали против данных и никакого падения бы не произошло. По мнению эксперта банка, мы очевидно имеем дело со спекулятивной атакой на нефть, проведенной под новость. Учитывая, что во флэте где-то в диапазоне 54-58 долл. за баррель нефть стояла с декабря, естественно, убедительный выход из боковика мог спровоцировать сильнейшее движение, массовые закрытия по стопам, психологический слом настроя у быков по нефти и так далее. Что, собственно и произошло, поскольку падение выглядит технически очень страшным, налицо фигура технического анализа “башня”, правую стенку которой можно отрисовывать очень глубоко вниз, хоть до 45 долл. за баррель. Локально у нефти нет никаких уровней поддержек, уверен А. Михеев. Впрочем, в четверг днем нефть довольно сильно отскакивала обратно вверх, к 53 долл. за баррель. На этом фоне рубль держится молодцом, максимум был показан лишь на 59.46, но это потому, что цена нефти в рублях провалилась до текущих 3110. "Что будет дальше с нефтью? Мы определенно были настроены на дальнейший рост цены нефти в ближайшие недели, ожидали увидеть 60 долл. за баррель в марте, - напоминает эксперт ВТБ 24. - Связывали мы это с дальнейшим ростом аппетитов к риску на фоне восстановления мировой экономики (вслед за экономикой США на фоне отличных данных оттуда), а также с тем, что идущее погашение короткого долга США будет приводить к активному выходу долларовой ликвидности на рынки. И эти факторы никуда не делись. Соответственно, нефть мы все равно ждем на 60 в ближайший месяц, а вот текущее падение расцениваем как раз как способ выбросить с рынка быков по нефти, сбросив спекулянтов на стопы. В этой связи прошедшее падение нам кажется недостаточным для того, чтобы выполнить эту цель. Падение с 55 до 52 – это лишь 3 доллара, такое падение пересидеть еще можно. А вот падение до 50 долл. за баррель – это уже 5 долларов, и это уже будет достаточно, чтобы высадить с рынка всех “лишних пассажиров”. Соответственно, мы полагаем, что в ближайшее время нефть упадет до 50 долл. за баррель, и рубль, соответственно, тоже еще упадет. Но последующий отскок вверх тоже будет очень быстрым и сильным. Когда “вынос” заканчивается, (в данном случае это лонговый вынос, а не шортовый вынос), снижение не может больше идти, т.к. стопы уже кончились, обратное движение бывает колоссальной силы. У нас сомнений в том, что от 50 обратно в район 53 нефть должна будет выскочить за один-два торговых дня. Пока же нефть в моменте 52 долл. за барр.".
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