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10 марта 2017 года 13:38
Рынок акций остаётся в рамках 3-летнего повышательного тренда, что предполагает продолжение работы от покупок - ВТБ 24
"Индекс ММВБ вернулся на уровни начала ноября. Ралли на российском рынке завершилось, можно говорить о том, что все надежды, которые теплились у инвесторов по поводу скорого снятия санкций новой администрацией США полностью отыграны назад, - отмечает главный аналитик ВТ 24 Станислав Клещев. - Это, в сочетании с перепроданностью отечественного рынка, должно заставить инвесторов сдерживать дальнейший сброс акций из инвестиционных портфелей, если только это не вынужденные продажи. При этом, раз уж стали делать возврат к тому, что было в начале ноября 2016 г. не лишним будет напомнить, что нефть тогда стоила $46 за баррель Brent, против текущих $52. Всё же более 10% прироста в цене «чёрное золото» обеспечило, что также должно способствовать более позитивному взгляду инвесторов на представляющиеся сейчас возможности на рынке". Эксперт банка считает правильным ориентироваться на уровень 1950 пунктов в качестве ближайшей поддержки по индексу ММВБ. В случае её пробития новой поддержкой станет отметка 1850 пунктов. Ловить «падающие ножи» не стоит, необходимо дождаться хотя бы первой положительной реакции по бумагам. Хотя желающие выставить заявки процентов на 10 ниже рынка в расчёте на срабатывание маржин-коллов тоже могут оказаться правы. "Мы не считаем, что российский рынок акций стал «медвежьим» и следует закрывать имеющиеся позиции, - заключает С. Клещев. - Он остаётся в рамках 3-летнего повышательного тренда, что предполагает продолжение работы от покупок. Из общерыночных историй обращаем внимание на изменение оценок баланса рисков для экономики и повышение прогноза по росту ВВП и инфляции еврозоны Европейским ЦБ, что может обозначать завершение цикла смягчения монетарной политики. Риск дефляции миновал, экономика ускоряется, а уже летом ЕЦБ может рассмотреть сворачивание программы выкупа активов. Из корпоративных историй обозначаем готовность Беларуси возобновить сотрудничество с Уралкалием, на такую перспективу уже положительно отреагировал и сам Уралкалий. Если речь пойдёт о единой сбытовой политике, не говоря уже об объединении активов Беларуськалия и Уралкалия, то восстановление олигополии на калийном рынке обещает ускоренный рост цен на хлористый калий и совсем другую экономику бизнеса по его производству".
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10 марта 2017 года 19:50
Рынок акций РФ завершил снижением шестую неделю подряд на фоне распродаж инвесторами рисковых активов на ожиданиях повышения ставки Федрезерва уже в марте, а также из-за упавшей нефти на увеличении запасов в США и на сомнениях в способности ОПЕК+ стабилизировать сырьевой рынок. читать дальше
.10 марта 2017 года 19:30
Российские эмитенты сбавили темпы размещений из-за возможности более быстрого повышения ставки ФРС США - эксперты
Российские эмитенты несколько снизили темпы размещений из-за возможного более быстрого повышения ставки Федеральной резервной системой (ФРС) США в марте, отмечают опрошенные "Интерфаксом" эксперты. "В конце февраля - начале марта активность корпоративных эмитентов на первичном рынке заметно... читать дальше
.10 марта 2017 года 19:30
Москва. 10 марта. Котировки большинства выпусков российских еврооблигаций по итогам недели заметно снизились, отыгрывая падение стоимости казначейских обязательств США (US Treasuries) и нефти. При этом суверенные спреды к доходности базовых активов немного расширились; исключение составили лишь евробонды с погашением в 2030 году. читать дальше
.10 марта 2017 года 19:04
констатирует аналитик Бинбанка Антон Покатович. - Падение котировок Brent вызвано одновременным воздействием нескольких факторов. Основой снижения стало увеличение запасов сырой нефти в США более чем на 8 млн барр. Также, активный рост производства нефти в штатах позволил Минэнерго США пересмотреть... читать дальше
.10 марта 2017 года 18:45
"США опубликовали долгожданную статистику по рынку труда, - отмечает региональный директор eToro в России и СНГ Павел Салас. - Показатели вышли вполне приличные, но доллар отреагировал умеренным снижением. И основная причина в том, что и благоприятные результаты релиза, и повышение ставки ФРС на... читать дальше
.10 марта 2017 года 18:36
Значительное снижение котировок акций "ФСК ЕЭС" (MOEX: FEES) за последнюю неделю предоставляет инвесторам хорошую возможность для покупки, обеспечивая феноменальную дивидендную доходность 12%, согласно базовому сценарию аналитика инвестиционной компании (ИК) "Атон" Александра Корнилова. "Более... читать дальше
.10 марта 2017 года 18:29
Финансовая группа (ФГ) "БКС" рекомендует активизировать покупки глобальных депозитарных расписок (GDR) Ros Agro (MOEX: AGRO) в преддверии мощных катализаторов: сильных финпоказателей за IV квартал 2016 года и дивидендов, говорится в обзоре аналитика ФГ Марата Ибрагимова. Более того, аналитик... читать дальше
.10 марта 2017 года 17:55
(добавлены 3-4-й абзацы) Raiffeisenbank понизил прогнозную стоимость акций "Ростелекома" (MOEX: RTKM) со 103,6 рубля до 89 рублей за штуку, сообщается в обзоре аналитика банка Сергея Либина. Кроме того, рекомендация для этих бумаг была понижена с "покупать" до "держать". Аналитик... читать дальше
.10 марта 2017 года 17:24
В пятницу, 10 марта, российский фондовый рынок приостановил падение: на технической коррекции индекс ММВБ прибавляет +0,4%, отмечает аналитик УК «Райффайзен Капитал» София Кирсанова. Индекс РТС подрастает чуть сильнее, на 0,9%, благодаря укреплению курса рубля на 0,3% (с 59,28 до 59,13 за доллар).... читать дальше
.10 марта 2017 года 16:49
Коррекция создает возможность для покупки российских активов по более привлекательным ценам - УК "Альфа-Капитал"
"Глобальные "аппетиты к риску" снизились в преддверии недели Центробанков. Уже прошло заседание ЕЦБ, но впереди еще ФРС, Банк Англии и Банк Японии, а также пройдут заседания и у других регуляторов. Вопрос ставок вновь вышел на первый план на фоне ускоряющейся инфляции, в результате чего выросла... читать дальше
.10 марта 2017 года 16:32
Все-таки считаем, что у нефти есть все шансы вырваться в район 59-60 долларов за баррель - "Аналитика Онлайн"
"Американцы продолжают активно наращивать добычу. В скором времени это станет достаточно большой проблемой для мирового рынка нефти. ОПЕК и другие производители работают над сокращением добычи, но это сокращение (так или иначе) компенсируется ростом производства в Штатах. Котировки "черного... читать дальше
.10 марта 2017 года 16:15
(добавлен текст после 2-го абзаца) Raiffeisenbank понизил прогнозную стоимость акций "Ростелекома" (MOEX: RTKM) со 103,6 рубля до 89 рублей за штуку, сообщается в обзоре аналитика банка Сергея Либина. Кроме того, рекомендация для этих бумаг была понижена с "покупать" до "держать". По данным... читать дальше
.10 марта 2017 года 15:58
"Страны ОПЕК во главе с Саудовской Аравией, подписав соглашение о сокращении нефтедобычи и приподняв тем самым нефтяные цены на 20-25%, сами того не желая, подтолкнули американские сланцевые компании к увеличению инвестиций в нефтедобычу за их собственный счёт. Это делает крайне маловероятным... читать дальше
.10 марта 2017 года 15:47
(добавлен текст после 2-го абзаца) Raiffeisenbank повысил прогнозную стоимость акций "Юнипро" (MOEX: UPRO) с 3 рублей до 3,07 рубля за штуку, сообщается в обзоре аналитика банка Федора Корначева. Кроме того, рекомендация для этих бумаг была повышена с "держать" до "покупать". "Акции "Юнипро"... читать дальше
.10 марта 2017 года 15:46
Москва. 10 марта. Доллар США и евро слегка понижаются на "Московской бирже" в пятницу днем, рубль немного восстановился к бивалютной корзине благодаря развернувшейся вверх нефти после сильного падения российской нацвалюты накануне. читать дальше
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