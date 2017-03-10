Рынок акций остаётся в рамках 3-летнего повышательного тренда, что предполагает продолжение работы от покупок - ВТБ 24

"Индекс ММВБ вернулся на уровни начала ноября. Ралли на российском рынке завершилось, можно говорить о том, что все надежды, которые теплились у инвесторов по поводу скорого снятия санкций новой администрацией США полностью отыграны назад, - отмечает главный аналитик ВТ 24 Станислав Клещев. - Это, в сочетании с перепроданностью отечественного рынка, должно заставить инвесторов сдерживать дальнейший сброс акций из инвестиционных портфелей, если только это не вынужденные продажи. При этом, раз уж стали делать возврат к тому, что было в начале ноября 2016 г. не лишним будет напомнить, что нефть тогда стоила $46 за баррель Brent, против текущих $52. Всё же более 10% прироста в цене «чёрное золото» обеспечило, что также должно способствовать более позитивному взгляду инвесторов на представляющиеся сейчас возможности на рынке".

Эксперт банка считает правильным ориентироваться на уровень 1950 пунктов в качестве ближайшей поддержки по индексу ММВБ. В случае её пробития новой поддержкой станет отметка 1850 пунктов. Ловить «падающие ножи» не стоит, необходимо дождаться хотя бы первой положительной реакции по бумагам. Хотя желающие выставить заявки процентов на 10 ниже рынка в расчёте на срабатывание маржин-коллов тоже могут оказаться правы.

"Мы не считаем, что российский рынок акций стал «медвежьим» и следует закрывать имеющиеся позиции, - заключает С. Клещев. - Он остаётся в рамках 3-летнего повышательного тренда, что предполагает продолжение работы от покупок. Из общерыночных историй обращаем внимание на изменение оценок баланса рисков для экономики и повышение прогноза по росту ВВП и инфляции еврозоны Европейским ЦБ, что может обозначать завершение цикла смягчения монетарной политики. Риск дефляции миновал, экономика ускоряется, а уже летом ЕЦБ может рассмотреть сворачивание программы выкупа активов. Из корпоративных историй обозначаем готовность Беларуси возобновить сотрудничество с Уралкалием, на такую перспективу уже положительно отреагировал и сам Уралкалий. Если речь пойдёт о единой сбытовой политике, не говоря уже об объединении активов Беларуськалия и Уралкалия, то восстановление олигополии на калийном рынке обещает ускоренный рост цен на хлористый калий и совсем другую экономику бизнеса по его производству".