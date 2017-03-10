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Главная / Мнения аналитиков / Торговый диапазон на сегодня – 58,90-59,70 руб./долл. - Уральский Банк Реконструкции и Развития
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10 марта 2017 года 13:16
Торговый диапазон на сегодня – 58,90-59,70 руб./долл. - Уральский Банк Реконструкции и Развития
"В пятницу с открытия торгов рубль продолжает свое снижение относительно доллара, находясь под давлением внешних факторов, - отмечает руководитель дирекции финансовых рынков Уральского банка реконструкции и развития Владимир Зотов. - В утреннюю сессию российская валюта торговалась в диапазоне 59,12-59,26 руб./долл. Негативным фактором по-прежнему остается негативная динамика нефтяных котировок. Стоимость нефтяных контрактов опускалась ниже 52 долл./баррель. Сейчас нефть пытается стабилизироваться и торгуется вблизи значения 52,50 долл./баррель, что, однако, все равно является минимальным значением с начала года. Остается надежда на то, что ситуацию смогут исправить запланированные в рамках венских договоренностей сокращения производства сырья, а также дальнейшее расширение этих соглашений. Министры энергетики ряда крупных нефтедобывающих стран недавно подтвердили свою приверженность плану по сокращению производства, также аналогичное обещание пообещали выполнить страны, не входящие в состав ОПЕК, в том числе и Россия. Но пока рынок пребывает в пессимизме, и нет понимания, когда ветер настроений сменит направление. Сегодня в США будет опубликована статистика по рынку труда за февраль. Предварительные данные, выпущенные накануне институтом ADP, сигнализируют об улучшении ситуации по американской безработице и оплате труда. Так что официальный отчет, скорее всего, будет сильным, что станет еще одним аргументом в пользу повышения ставок ФРС США. Ожидаемый торговый диапазон на сегодня – 58,90-59,70 руб./долл.".
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10 марта 2017 года 19:50
Рынок акций РФ завершил снижением шестую неделю подряд на фоне распродаж инвесторами рисковых активов на ожиданиях повышения ставки Федрезерва уже в марте, а также из-за упавшей нефти на увеличении запасов в США и на сомнениях в способности ОПЕК+ стабилизировать сырьевой рынок. читать дальше
.10 марта 2017 года 19:30
Российские эмитенты сбавили темпы размещений из-за возможности более быстрого повышения ставки ФРС США - эксперты
Российские эмитенты несколько снизили темпы размещений из-за возможного более быстрого повышения ставки Федеральной резервной системой (ФРС) США в марте, отмечают опрошенные "Интерфаксом" эксперты. "В конце февраля - начале марта активность корпоративных эмитентов на первичном рынке заметно... читать дальше
.10 марта 2017 года 19:30
Москва. 10 марта. Котировки большинства выпусков российских еврооблигаций по итогам недели заметно снизились, отыгрывая падение стоимости казначейских обязательств США (US Treasuries) и нефти. При этом суверенные спреды к доходности базовых активов немного расширились; исключение составили лишь евробонды с погашением в 2030 году. читать дальше
.10 марта 2017 года 19:04
констатирует аналитик Бинбанка Антон Покатович. - Падение котировок Brent вызвано одновременным воздействием нескольких факторов. Основой снижения стало увеличение запасов сырой нефти в США более чем на 8 млн барр. Также, активный рост производства нефти в штатах позволил Минэнерго США пересмотреть... читать дальше
.10 марта 2017 года 18:45
"США опубликовали долгожданную статистику по рынку труда, - отмечает региональный директор eToro в России и СНГ Павел Салас. - Показатели вышли вполне приличные, но доллар отреагировал умеренным снижением. И основная причина в том, что и благоприятные результаты релиза, и повышение ставки ФРС на... читать дальше
.10 марта 2017 года 18:36
Значительное снижение котировок акций "ФСК ЕЭС" (MOEX: FEES) за последнюю неделю предоставляет инвесторам хорошую возможность для покупки, обеспечивая феноменальную дивидендную доходность 12%, согласно базовому сценарию аналитика инвестиционной компании (ИК) "Атон" Александра Корнилова. "Более... читать дальше
.10 марта 2017 года 18:29
Финансовая группа (ФГ) "БКС" рекомендует активизировать покупки глобальных депозитарных расписок (GDR) Ros Agro (MOEX: AGRO) в преддверии мощных катализаторов: сильных финпоказателей за IV квартал 2016 года и дивидендов, говорится в обзоре аналитика ФГ Марата Ибрагимова. Более того, аналитик... читать дальше
.10 марта 2017 года 17:55
(добавлены 3-4-й абзацы) Raiffeisenbank понизил прогнозную стоимость акций "Ростелекома" (MOEX: RTKM) со 103,6 рубля до 89 рублей за штуку, сообщается в обзоре аналитика банка Сергея Либина. Кроме того, рекомендация для этих бумаг была понижена с "покупать" до "держать". Аналитик... читать дальше
.10 марта 2017 года 17:24
В пятницу, 10 марта, российский фондовый рынок приостановил падение: на технической коррекции индекс ММВБ прибавляет +0,4%, отмечает аналитик УК «Райффайзен Капитал» София Кирсанова. Индекс РТС подрастает чуть сильнее, на 0,9%, благодаря укреплению курса рубля на 0,3% (с 59,28 до 59,13 за доллар).... читать дальше
.10 марта 2017 года 16:49
Коррекция создает возможность для покупки российских активов по более привлекательным ценам - УК "Альфа-Капитал"
"Глобальные "аппетиты к риску" снизились в преддверии недели Центробанков. Уже прошло заседание ЕЦБ, но впереди еще ФРС, Банк Англии и Банк Японии, а также пройдут заседания и у других регуляторов. Вопрос ставок вновь вышел на первый план на фоне ускоряющейся инфляции, в результате чего выросла... читать дальше
.10 марта 2017 года 16:32
Все-таки считаем, что у нефти есть все шансы вырваться в район 59-60 долларов за баррель - "Аналитика Онлайн"
"Американцы продолжают активно наращивать добычу. В скором времени это станет достаточно большой проблемой для мирового рынка нефти. ОПЕК и другие производители работают над сокращением добычи, но это сокращение (так или иначе) компенсируется ростом производства в Штатах. Котировки "черного... читать дальше
.10 марта 2017 года 16:15
(добавлен текст после 2-го абзаца) Raiffeisenbank понизил прогнозную стоимость акций "Ростелекома" (MOEX: RTKM) со 103,6 рубля до 89 рублей за штуку, сообщается в обзоре аналитика банка Сергея Либина. Кроме того, рекомендация для этих бумаг была понижена с "покупать" до "держать". По данным... читать дальше
.10 марта 2017 года 15:58
"Страны ОПЕК во главе с Саудовской Аравией, подписав соглашение о сокращении нефтедобычи и приподняв тем самым нефтяные цены на 20-25%, сами того не желая, подтолкнули американские сланцевые компании к увеличению инвестиций в нефтедобычу за их собственный счёт. Это делает крайне маловероятным... читать дальше
.10 марта 2017 года 15:47
(добавлен текст после 2-го абзаца) Raiffeisenbank повысил прогнозную стоимость акций "Юнипро" (MOEX: UPRO) с 3 рублей до 3,07 рубля за штуку, сообщается в обзоре аналитика банка Федора Корначева. Кроме того, рекомендация для этих бумаг была повышена с "держать" до "покупать". "Акции "Юнипро"... читать дальше
.10 марта 2017 года 15:46
Москва. 10 марта. Доллар США и евро слегка понижаются на "Московской бирже" в пятницу днем, рубль немного восстановился к бивалютной корзине благодаря развернувшейся вверх нефти после сильного падения российской нацвалюты накануне. читать дальше
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