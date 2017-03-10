Торговый диапазон на сегодня – 58,90-59,70 руб./долл. - Уральский Банк Реконструкции и Развития

"В пятницу с открытия торгов рубль продолжает свое снижение относительно доллара, находясь под давлением внешних факторов, - отмечает руководитель дирекции финансовых рынков Уральского банка реконструкции и развития Владимир Зотов. - В утреннюю сессию российская валюта торговалась в диапазоне 59,12-59,26 руб./долл. Негативным фактором по-прежнему остается негативная динамика нефтяных котировок. Стоимость нефтяных контрактов опускалась ниже 52 долл./баррель. Сейчас нефть пытается стабилизироваться и торгуется вблизи значения 52,50 долл./баррель, что, однако, все равно является минимальным значением с начала года. Остается надежда на то, что ситуацию смогут исправить запланированные в рамках венских договоренностей сокращения производства сырья, а также дальнейшее расширение этих соглашений. Министры энергетики ряда крупных нефтедобывающих стран недавно подтвердили свою приверженность плану по сокращению производства, также аналогичное обещание пообещали выполнить страны, не входящие в состав ОПЕК, в том числе и Россия. Но пока рынок пребывает в пессимизме, и нет понимания, когда ветер настроений сменит направление. Сегодня в США будет опубликована статистика по рынку труда за февраль. Предварительные данные, выпущенные накануне институтом ADP, сигнализируют об улучшении ситуации по американской безработице и оплате труда. Так что официальный отчет, скорее всего, будет сильным, что станет еще одним аргументом в пользу повышения ставок ФРС США. Ожидаемый торговый диапазон на сегодня – 58,90-59,70 руб./долл.".