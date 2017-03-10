GS не ожидает значительного давления на котировки акций Яндекса из-за законопроекта о товарных онлайн-агрегаторах

Goldman Sachs (GS) не ожидает значительного давления на котировки акций Яндекса после сообщения об одобрении законопроекта о товарных онлайн-агрегаторах, говорится в обзоре инвестбанка.

По мнению экспертов, данный законопроект создает определенные регуляторные риски для "Яндекса" (MOEX: YNDX), однако, скорее всего, он еще будет обсуждаться с компаниями и негативный эффект от него, если он будет, окажется ограниченным.

Аналитики GS подтвердили рекомендацию "покупать" для акций "Яндекса" и прогнозную стоимость $28,7 за штуку.

По данным информационно-аналитического терминала "ЭФИР-Интерфакс", в настоящее время консенсус-прогноз цены акций "Яндекса", основанный на оценках аналитиков 17 инвестиционных банков, составляет $25,1 за штуку, консенсус-рекомендация - "держать".

Текущая стоимость этих бумаг составляет порядка $22,86 за штуку.