Goldman Sachs снизил оценку акций Polymetal на 27%, оставив рейтинг "покупать"

Goldman Sachs (GS) понизил прогнозную стоимость акций Polymetal (MOEX: POLY) с 14 фунтов стерлингов до 11 фунтов стерлингов за штуку, сообщается в обзоре инвестбанка.

Между тем рекомендация "покупать" для этих бумаг осталась без изменения.

Аналитики GS скорректировали модель оценки Polymetal с учетом операционных показателей компании за IV квартал 2016 года и своего пониженного прогноза цен на золото.

Как отмечается в обзоре, несмотря на то, что динамика цен на золото вызывает у экспертов GS опасения (по их прогнозам, стоимость золота составит $1200 за унцию в 2017 году), они по-прежнему с оптимизмом относятся к акциям Polymetal, который имеет высокий потенциал роста производства, относительно низкие издержки и платит дивиденды. По оценкам аналитиков инвестбанка, дивидендная доходность по акциям Polymetal составит около 2,9% в 2017-2018 годах, несмотря на относительно высокие капзатраты, планирующиеся на ближайшие годы.

По данным информационно-аналитического терминала "ЭФИР-Интерфакс", в настоящее время консенсус-прогноз цены акций Polymetal, основанный на оценках аналитиков 11 инвестиционных банков, составляет 9,42 фунта стерлингов за штуку, консенсус-рекомендация - "держать".

Текущая стоимость этих бумаг составляет порядка 9,19 фунта стерлингов за штуку.