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10 марта 2017 года 12:22
Возможен выход пары доллар/рубль выше 60 - TeleTrade
"Вышли новые данные Росстата, по которым инфляция в феврале снизилась до 4,6% к февралю прошлого года. Успех. Такой низкой инфляции не было с 1992 года. За 2016 год цены повысились на 5,4%, в 2015 году - на 13,9%. То есть цены сейчас не растут так быстро, как раньше. Потребительская инфляция подбирается к цели ЦБ - 4%. При этом ключевая процентная ставка остаётся на уровне 10%. ЦБ держит высокий процент именно для того, чтобы препятствовать росту цен. Но есть и обратная "сторона медали". Если ключевая ставка высока, то и банки держат дорогие кредиты. Предприятия ограничены в инвестициях, вложениях в производство. Экономика не получает нужных стимулов роста. Ограничиваются доходы населения, люди беднеют, уменьшается потребительский спрос. Это также дестимулирует производство и торговлю, что сдерживает инфляцию. ЦБ реализует свои цели. Для чего? Если инфляция стабильно низкая, 4%, это привлекательно и для производства, и для населения. Деньги мало обесцениваются, покупательная способность растёт, вот вам стимулы роста экономики. Но сейчас, чтобы добиться малой инфляции, ЦБ сдерживает доходы и покупательную способность, экономика уже страдает от этого. Однако если инфляция 4,6%, а ставка ЦБ - 10% - это уже слишком высокий разрыв, на 5,4 п. Ставка должна хоть как-то соответствовать инфляции. И Э. Набиуллина говорила, что нормальный отрыв - 3%. Поэтому на заседании 24 марта ЦБ России с большой вероятностью понизит ключевую ставку. Инфляция слабеет, а бизнес "задыхается" от высокого процента и от низкого спроса. Но такая ситуация станет негативом для рубля. Дело даже не столько в прямом влиянии ставки на курс валюты. В России оно традиционно слабее, чем в развитых странах. Но уменьшение ставки приведёт к ослаблению доходности гособлигаций и иных активов, в которые вкладываются иностранные инвесторы, что вызывает приток средств в рубль и поддерживает его курс. Тем более, если при этом вырастет ставка ФРС, что сделает привлекательнее вложения в долларовые активы. Поэтому даже при стабилизации нефтяных цен ( а тем более при их сохранении в диапазоне $52-56 по Brent) данные факторы приведут к ослаблению российской валюты на Форекс и выходу пары доллар/рубль выше 60 руб./доллар", - указывает ведущий аналитик TeleTrade Марк Гойхман.
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10 марта 2017 года 19:50
Рынок акций РФ завершил снижением шестую неделю подряд на фоне распродаж инвесторами рисковых активов на ожиданиях повышения ставки Федрезерва уже в марте, а также из-за упавшей нефти на увеличении запасов в США и на сомнениях в способности ОПЕК+ стабилизировать сырьевой рынок. читать дальше
.10 марта 2017 года 19:30
Российские эмитенты сбавили темпы размещений из-за возможности более быстрого повышения ставки ФРС США - эксперты
Российские эмитенты несколько снизили темпы размещений из-за возможного более быстрого повышения ставки Федеральной резервной системой (ФРС) США в марте, отмечают опрошенные "Интерфаксом" эксперты. "В конце февраля - начале марта активность корпоративных эмитентов на первичном рынке заметно... читать дальше
.10 марта 2017 года 19:30
Москва. 10 марта. Котировки большинства выпусков российских еврооблигаций по итогам недели заметно снизились, отыгрывая падение стоимости казначейских обязательств США (US Treasuries) и нефти. При этом суверенные спреды к доходности базовых активов немного расширились; исключение составили лишь евробонды с погашением в 2030 году. читать дальше
.10 марта 2017 года 19:04
констатирует аналитик Бинбанка Антон Покатович. - Падение котировок Brent вызвано одновременным воздействием нескольких факторов. Основой снижения стало увеличение запасов сырой нефти в США более чем на 8 млн барр. Также, активный рост производства нефти в штатах позволил Минэнерго США пересмотреть... читать дальше
.10 марта 2017 года 18:45
"США опубликовали долгожданную статистику по рынку труда, - отмечает региональный директор eToro в России и СНГ Павел Салас. - Показатели вышли вполне приличные, но доллар отреагировал умеренным снижением. И основная причина в том, что и благоприятные результаты релиза, и повышение ставки ФРС на... читать дальше
.10 марта 2017 года 18:36
Значительное снижение котировок акций "ФСК ЕЭС" (MOEX: FEES) за последнюю неделю предоставляет инвесторам хорошую возможность для покупки, обеспечивая феноменальную дивидендную доходность 12%, согласно базовому сценарию аналитика инвестиционной компании (ИК) "Атон" Александра Корнилова. "Более... читать дальше
.10 марта 2017 года 18:29
Финансовая группа (ФГ) "БКС" рекомендует активизировать покупки глобальных депозитарных расписок (GDR) Ros Agro (MOEX: AGRO) в преддверии мощных катализаторов: сильных финпоказателей за IV квартал 2016 года и дивидендов, говорится в обзоре аналитика ФГ Марата Ибрагимова. Более того, аналитик... читать дальше
.10 марта 2017 года 17:55
(добавлены 3-4-й абзацы) Raiffeisenbank понизил прогнозную стоимость акций "Ростелекома" (MOEX: RTKM) со 103,6 рубля до 89 рублей за штуку, сообщается в обзоре аналитика банка Сергея Либина. Кроме того, рекомендация для этих бумаг была понижена с "покупать" до "держать". Аналитик... читать дальше
.10 марта 2017 года 17:24
В пятницу, 10 марта, российский фондовый рынок приостановил падение: на технической коррекции индекс ММВБ прибавляет +0,4%, отмечает аналитик УК «Райффайзен Капитал» София Кирсанова. Индекс РТС подрастает чуть сильнее, на 0,9%, благодаря укреплению курса рубля на 0,3% (с 59,28 до 59,13 за доллар).... читать дальше
.10 марта 2017 года 16:49
Коррекция создает возможность для покупки российских активов по более привлекательным ценам - УК "Альфа-Капитал"
"Глобальные "аппетиты к риску" снизились в преддверии недели Центробанков. Уже прошло заседание ЕЦБ, но впереди еще ФРС, Банк Англии и Банк Японии, а также пройдут заседания и у других регуляторов. Вопрос ставок вновь вышел на первый план на фоне ускоряющейся инфляции, в результате чего выросла... читать дальше
.10 марта 2017 года 16:32
Все-таки считаем, что у нефти есть все шансы вырваться в район 59-60 долларов за баррель - "Аналитика Онлайн"
"Американцы продолжают активно наращивать добычу. В скором времени это станет достаточно большой проблемой для мирового рынка нефти. ОПЕК и другие производители работают над сокращением добычи, но это сокращение (так или иначе) компенсируется ростом производства в Штатах. Котировки "черного... читать дальше
.10 марта 2017 года 16:15
(добавлен текст после 2-го абзаца) Raiffeisenbank понизил прогнозную стоимость акций "Ростелекома" (MOEX: RTKM) со 103,6 рубля до 89 рублей за штуку, сообщается в обзоре аналитика банка Сергея Либина. Кроме того, рекомендация для этих бумаг была понижена с "покупать" до "держать". По данным... читать дальше
.10 марта 2017 года 15:58
"Страны ОПЕК во главе с Саудовской Аравией, подписав соглашение о сокращении нефтедобычи и приподняв тем самым нефтяные цены на 20-25%, сами того не желая, подтолкнули американские сланцевые компании к увеличению инвестиций в нефтедобычу за их собственный счёт. Это делает крайне маловероятным... читать дальше
.10 марта 2017 года 15:47
(добавлен текст после 2-го абзаца) Raiffeisenbank повысил прогнозную стоимость акций "Юнипро" (MOEX: UPRO) с 3 рублей до 3,07 рубля за штуку, сообщается в обзоре аналитика банка Федора Корначева. Кроме того, рекомендация для этих бумаг была повышена с "держать" до "покупать". "Акции "Юнипро"... читать дальше
.10 марта 2017 года 15:46
Москва. 10 марта. Доллар США и евро слегка понижаются на "Московской бирже" в пятницу днем, рубль немного восстановился к бивалютной корзине благодаря развернувшейся вверх нефти после сильного падения российской нацвалюты накануне. читать дальше
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