Возможен выход пары доллар/рубль выше 60 - TeleTrade

"Вышли новые данные Росстата, по которым инфляция в феврале снизилась до 4,6% к февралю прошлого года. Успех. Такой низкой инфляции не было с 1992 года. За 2016 год цены повысились на 5,4%, в 2015 году - на 13,9%. То есть цены сейчас не растут так быстро, как раньше. Потребительская инфляция подбирается к цели ЦБ - 4%. При этом ключевая процентная ставка остаётся на уровне 10%. ЦБ держит высокий процент именно для того, чтобы препятствовать росту цен. Но есть и обратная "сторона медали". Если ключевая ставка высока, то и банки держат дорогие кредиты. Предприятия ограничены в инвестициях, вложениях в производство. Экономика не получает нужных стимулов роста. Ограничиваются доходы населения, люди беднеют, уменьшается потребительский спрос. Это также дестимулирует производство и торговлю, что сдерживает инфляцию. ЦБ реализует свои цели. Для чего? Если инфляция стабильно низкая, 4%, это привлекательно и для производства, и для населения. Деньги мало обесцениваются, покупательная способность растёт, вот вам стимулы роста экономики. Но сейчас, чтобы добиться малой инфляции, ЦБ сдерживает доходы и покупательную способность, экономика уже страдает от этого. Однако если инфляция 4,6%, а ставка ЦБ - 10% - это уже слишком высокий разрыв, на 5,4 п. Ставка должна хоть как-то соответствовать инфляции. И Э. Набиуллина говорила, что нормальный отрыв - 3%. Поэтому на заседании 24 марта ЦБ России с большой вероятностью понизит ключевую ставку. Инфляция слабеет, а бизнес "задыхается" от высокого процента и от низкого спроса. Но такая ситуация станет негативом для рубля. Дело даже не столько в прямом влиянии ставки на курс валюты. В России оно традиционно слабее, чем в развитых странах. Но уменьшение ставки приведёт к ослаблению доходности гособлигаций и иных активов, в которые вкладываются иностранные инвесторы, что вызывает приток средств в рубль и поддерживает его курс. Тем более, если при этом вырастет ставка ФРС, что сделает привлекательнее вложения в долларовые активы. Поэтому даже при стабилизации нефтяных цен ( а тем более при их сохранении в диапазоне $52-56 по Brent) данные факторы приведут к ослаблению российской валюты на Форекс и выходу пары доллар/рубль выше 60 руб./доллар", - указывает ведущий аналитик TeleTrade Марк Гойхман.