Рубль в ближайшее время может потерять от 3 до 5% от текущей стоимости - "Нордеа Банк"

Накануне состоялось заседание ЕЦБ. И хотя М. Драги не преподнес большого сюрприза для рынков, намеки главы европейского регулятора на смещение позиций в сторону меньшей поддержки экономики ЕС от регулятора не заставили себя ждать – EUR/USD торгуется у отметок 1.0613, практически отыграв тем самым недельное укрепление USD, отмечает аналитик "Нордеа Банка" Денис Давыдов.

"Рубль продолжит испытывать на себе давление от снижения нефтяных цен и усиления позиций долларом США на глобальных площадках, - прогнозирует эксперт банка. - Накануне цены на «черное золото» развили негативную динамику, достигнув трехмесячных минимумов. Вместе с тем, реакция российской валюты на динамику нефтяных цен пока выглядит достаточно сдержанной. Рубль удерживает позиции в паре с американским долларом ниже отметки в 60. Однако давление неизбежно будет нарастать с учетом того, что пессимистичные настроения на нефтяном рынке какое-то время продолжат преобладать. Так, основной задачей ОПЕК на текущем этапе является сокращение уровня глобальных запасов. В этой связи картель постарается до последнего момента не давать информационного повода для дополнительной поддержки возрождающим производство американским сланцевикам. Кроме того, несмотря на то, что решение по мартовскому заседанию ФРС уже в рынке, растущие доходности по американским гособлигациям могут спровоцировать дополнительный отток капитала из рисковых активов. По нашим оценкам, рубль в ближайшее время может потерять от 3 до 5% от текущей стоимости. Пока же уровни сопротивления видятся на отметках 59.60 и 60.00. Сегодня фокус на данных по рынку труда в США. Краткосрочные торговые ориентиры по USD/RUB 59-60".