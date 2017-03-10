Рынок акций РФ утром подрос в рамках коррекции вместе с нефтью, лидирует энергетика

Москва. 10 марта. Рынок акций РФ утром в пятницу подрос в рамках коррекции вместе с нефтью после обвала, а также на фоне выросших внешних фондовых площадок; индекс ММВБ поднялся к 1990 пунктам, при этом лидируют в росте бумаги энергетических компаний, выступавшие ранее аутсайдерами.

К 11:10 МСК индекс ММВБ составил 1987,82 пункта (+0,7%), индекс РТС - 1056,9 пункта (+1%); рублевые цены основных "фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) выросли в пределах 3,4%.

Доллар просел до 59,24 рубля (-0,08 рубля).

В лидерах роста выступают акции "Газпрома" (MOEX: GAZP) (+1,2%), "Россетей" (MOEX: RSTI) (+5,4% и +1,6% "префы"), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (+3,4%), Сбербанка (MOEX: SBER) (+1,4%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (+1,7%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+2,8%), "ФСК ЕЭС" (MOEX: FEES) (+5,3% при объеме торгов более 1,6 млрд рублей).

Просели бумаги "Башнефти" (MOEX: BANE) (-2,9%), "Мобильных телесистем" (MOEX: MTSS) (-0,4%), "РусАла" (MOEX: RUALR) (-0,8%). Акции "Мечела" (MOEX: MTLR) сократили снижение до 1,1% с утреннего провала на 8%, "префы" вышли в "ноль" после падения утром более чем на 10% в отсутствие новостей.

В пятницу выросла фондовая Азия по главе с Японией (+1,6%) на бумагах финкомпаний благодаря росту доходности европейских госбумаг после заявлений главы Европейского центрального банка (ЕЦБ) Марио Драги, позволивших трейдерам сделать вывод о том, что Центробанк не намерен наращивать стимулирование с учетом усиления инфляции в еврозоне. Японские банки являются крупными держателями глобальных госбумаг, и рост доходности поддерживает их акции.

Следом в пятницу плюсуют Европа (FTSE, S&P 350, DAX прибавляют по 0,3%), американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 вырос на 0,3%) и нефть.

Инвесторы ожидают публикации в пятницу данных о безработице в США, которые могут повлиять на решение ФРС о повышении ставки. По прогнозам экспертов, число рабочих мест в стране в феврале увеличилось на 210 тыс. после роста на 227 тыс. в январе, а безработица снизилась с 4,7% до 4,8%.

Нефть пытается скорретироваться после двухдневного обвала на данных об увеличении запасов, а также объемов добычи нефти в США. Стоимость майских фьючерсов на нефть Brent к 11:10 МСК в пятницу составила $52,4 за баррель (+0,4%), апрельская цена WTI - $49,51 за баррель (+0,5%).

Цена нефти WTI опустилась ниже $50 за баррель на сигналах того, что рост запасов нефти в США сводит на нет усилия государств ОПЕК по снижению избытка предложения на мировом рынке.

Как сообщило в минувшую среду Минэнерго, запасы нефти в США выросли по итогам девятой недели подряд - на 8,2 млн баррелей, до рекордного уровня, тогда как добыча нефти в стране повысилась третью неделю подряд - до 9,09 млн баррелей в сутки (б/с), максимума с февраля 2016 года.

По оценке заместителя генерального директора по инвестиционному анализу ИК "Церих Кэпитал Менеджмент" Андрея Верникова, отчет министерства труда США особенно важен потому, что он может послужить окончательным фактором принятия решения по подъему ставок ФРС США на ближайшем заседании, которое завершится в среду на следующей неделе. Сейчас рынок практически полностью уверен в том, что это повышение произойдет.

Для нефтяного рынка есть и оптимистичные прогнозы. В начале недели Goldman Sachs опубликовал прогноз о том, что спрос на нефть скоро может превысить предложение, поскольку объемы запасов в странах ОЭСР будут снижаться в течение второго квартала 2017 года. За последние две недели объемы запасов упали, а форвардная кривая нефти в последнее время существенно выпрямилась, отмечают аналитики Goldman Sachs.

Как отмечает аналитик ФГ "БКС" Марк Брэдфорд, на рынке идут покупки после провала, но поводов для осторожности предостаточно. Цены на нефть остаются под давлением в свете признаков того, что сокращение добычи в рамках соглашения ОПЕК+ может оказаться недостаточным, чтобы компенсировать рост добычи сланцевой нефти в США.

Кроме того, эйфория, вызванная победой на выборах Дональда Трампа, сходит на нет: инвесторы все больше сомневаются в способности новой администрации реализовать успешную политику роста. Давление на настроения инвесторов оказывают перспективы повышения ставки ФРС на заседании, которое завершится 15 марта (уверенность в этом практически полная), более того, в свете предстоящих налоговых реформ, дерегулирования экономики и инфраструктурных расходов в объеме $1 трлн регулятор может вступить на более агрессивный путь ужесточения монетарной политики. Если выходящий в пятницу отчет по рынку труда США будет лучше ожиданий или на уровне прогнозов, то это станет еще одним аргументом в пользу повышения ставки ФРС в марте.

По оценкам аналитиков Sberbank CIB, индекс РТС накануне откатился ниже 100-дневной скользящей средней и оказался перепроданным. Также сильно подешевели акции электроэнергетических компаний и розничных сетей, что сформировало сигнал на отскок.

Настрой глобальных рынков пока улучшается, однако этот оптимизм может оказаться очень хрупким. Курс рубля меняется в соответствии с динамикой цен на нефть, хотя масштабы изменений менее значительны. В ближайшее время возможны новые попытки вербальных интервенций со стороны крупнейших производителей нефти, однако пока совершенно не ясно, какое количество обещаний и успокаивающих комментариев необходимо, чтобы инвесторы на рынке нефти снова преисполнились оптимизмом.

По словам ведущего аналитика компании Amarkets Артема Деева, нефть остается под серьезным прессом из-за усиливающихся опасений относительно роста добычи нефти в США, способного подорвать усилия ОПЕК по достижению баланса спроса и предложения на рынке энергоресурсов. Многие аналитики связывают резкое снижение цен с очередным недельным ростом запасов (+8,2 млн баррелей за неделю) и добычи в США (максимум более чем за год). Значительный рост волатильности на рынке "черного золота" можно объяснить и большой "длинной позицией" по нефти у спекулянтов, продолжающих ставить на положительный эффект глобального энергетического пакта, заключенного нефтепроизводителями в конце прошлого года. В 21:00 МСК будет опубликован отчет Baker Hughes по активным нефтяным платформам в США. Учитывая, что сланцевое производство в штатах рентабельно уже при ценах $35 за баррель, логично предположить, что рост числа нефтетерминалов продолжится. На этом фоне котировки Brent вполне могут претендовать на движение в район $50 за баррель.

По мнению аналитика компании "Алор Брокер" Алексея Антонова, рынок акций РФ может начать консолидацию после падения, о быстром восстановлении цен пока стоит забыть. После утреннего отскока в пятницу динамику рынка определят статданные Минтруда США.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" утром в пятницу подорожали бумаги АО "Русская аквакультура" (MOEX: AQUA) (+11,4%), "Ленэнерго" (MOEX: LSNG) (+5,3% и +5,4% "префы"), "Аптечной сети 36,6" (MOEX: APTK) (+4%), банка "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB) (+3,7%), "ОГК-2" (MOEX: OGKB) (+3,7%), "Юнипро" (MOEX: UPRO) (+3,4%).

Подешевели бумаги АО "Плазмек" (MOEX: PLSM) (-2,7%), Polymetal (MOEX: POLY) (-2,2%), "Уралкалия" (MOEX: URKA) (-1,8%).

Суммарный объем торгов акциями на основном рынке "Московской биржи" к 11:10 МСК составил 10,568 млрд руб. (из них 1,91 млрд руб. пришлось на обыкновенные акции Сбербанка).