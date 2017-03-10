Credit Suisse снизил рейтинг акций Ростелекома до "продавать" и оценку на 25%

Москва. 10 марта. ИНТЕРФАКС - Credit Suisse понизил прогнозную стоимость акций "Ростелекома" (MOEX: RTKM) с 87 рублей до 65 рублей за штуку, сообщается в обзоре инвестбанка.

Кроме того, для этих бумаг была понижена рекомендация с "держать" до "продавать".

По данным информационно-аналитического терминала "ЭФИР-Интерфакс", в настоящее время консенсус-прогноз цены акций "Ростелекома", основанный на оценках аналитиков 17 инвестиционных банков, составляет 85,72 рубля за штуку, консенсус-рекомендация - "держать".

Текущая стоимость этих бумаг составляет порядка 75,53 рубля за штуку.