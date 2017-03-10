Рынок ОФЗ в ближайшее время, скорее всего, продолжит двигаться в рамках "бокового" тренда - Промсвязьбанк

"Основной причиной устойчивости рынка ОФЗ мы считаем растущие ожидания по снижению ставки Банком России, которые поддерживаются позитивной статистикой по инфляции. Согласно вчерашней публикации Росстата, темпы роста потребительских цен за неделю с 28 февраля по 6 марта были нулевыми, что предполагает снижение инфляции в годовом выражении до 4,5%. Мы по-прежнему скептически настроены относительно возможности понижения ставки на заседании 24 марта, но шансы, что это все же произойдет до конца первого полугодия, на наш взгляд, теперь очень высоки. Таким образом, рынок ОФЗ в ближайшее время, скорее всего, продолжит двигаться в рамках "бокового" тренда, если текущее падение котировок нефти или UST не окажется слишком глубоким. В случае же разворота на внешних рынках потенциал снижения доходностей рублевых гособлигаций ограничивается существенным размером их

текущего дисконта к ключевой ставке, находящемся в интервале 160-185 б.п. для бумаг с погашением в 2020 году и позднее", - комментирует ситуацию аналитик Промсвязьбанка Роман Насонов.