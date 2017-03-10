Альфа-банк рекомендует продавать акции Яндекса на фоне одобрения законопроекта о товарных онлайн-агрегаторах

Котировки акций "Яндекса" (MOEX: YNDX) будут находиться под давлением после сообщения о том, что правительство РФ на заседании в четверг одобрило законопроект об ответственности товарных онлайн-агрегаторов, особенно с учетом недавней динамики (бумаги компании подорожали на 30% с середины ноября 2016 года), считают аналитики Альфа-банка.

"Инвесторы могут использовать эту новость как хорошую возможность для продажи акций "Яндекса", - говорится в обзоре банка.

В то же время эксперты отмечают, что, по их оценкам, значительного влияния этот законопроект на финансовые результаты "Яндекса" не окажет, так как вклад "Яндекс.Маркета" в совокупную выручку компании составляет всего 6% (более того, 87% выручки "Яндекс.Маркета" все еще формируется по модели cost per click).

Долгосрочная рекомендация для акций "Яндекса" от аналитиков Альфа-банка - "держать", прогнозная стоимость - $22,4 за штуку.

По данным информационно-аналитического терминала "ЭФИР-Интерфакс", в настоящее время консенсус-прогноз цены акций "Яндекса", основанный на оценках аналитиков 17 инвестиционных банков, составляет $25,1 за штуку, консенсус-рекомендация - "держать".

Текущая стоимость этих бумаг составляет порядка $22,86 за штуку.