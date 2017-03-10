Рубль остается переоцененным относительно текущих цен на нефть - Банк "Санкт-Петербург"

"Котировки нефтяных фьючерсов заметно упали по итогам двух прошедших торговых сессий, - отмечают аналитики банка "Санкт-Петербург". - При этом если цена на нефть Brent за 2 дня подешевела более чем на 7% ($52,5/барр.), то рубль ослаб в пределах 2% (59,2 руб./долл.). В краткосрочной перспективе сохраняется вероятность достижения уровня в 60 руб./долл., однако пока рано говорить о том, что курс способен уверенно закрепиться выше. Дефицита валютной и рублевой ликвидности в банковской системе пока не наблюдается. Темпы снижения цен на нефть в моменте выглядят несколько чрезмерными – вероятно, мы наблюдали ситуацию принудительного закрытия длинных спекулятивных позиций, что обычно и вызывает столь резкий спад. По нашим оценкам, рубль остается переоцененным относительно текущих цен на нефть. Справедливый курс доллара при $53/барр. оцениваем на уровне 60-60,5 руб.".