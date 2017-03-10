Котировки Brent вполне могут претендовать на движение в район $50 за баррель - AMarkets

"Цены на нефть остаются под серьёзным прессом из-за усиливающихся опасений за рост добычи нефти в США, способный подорвать усилия ОПЕК по достижению баланса спроса и предложения на рынке энергоресурсов. После более чем 5% снижения котировок в среду вчера актив понес сопоставимые потери. Многие аналитики связывают резкое снижение цен с очередным недельным ростом запасов в США. В частности, на прошлой неделе он составил 8,2 млн баррелей. Помимо роста запасов до исторического максимума, выросла и недельная добыча нефти, превысив максимальный уровень более чем за год. Администрация энергетической информации США также повысила прогноз объёма добычи нефти в США в этом и следующем годах. Есть мнение, что значительный рост волатильности на рынке "черного золота" можно объяснить и большой "длинной" позицией по нефти у спекулянтов, продолжающих ставить на положительный эффект глобального энергетического пакта, заключённого нефтепроизводителями в конце прошлого года. Сегодня снижение нефти может продолжиться. В 21:00 мск будет опубликован отчет Baker Hughes по активным нефтяным платформам в США. Учитывая, что сланцевое производство в штатах рентабельно уже при ценах в $35 за баррель, логично предположить, что рост нефтетерминалов будет продолжен. На этом фоне котировки Brent вполне могут претендовать на движение в район $50 за баррель", - комментирует ситуацию ведущий аналитик Amarkets Артем Деев.