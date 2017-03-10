Восприятие российского риска глобальными инвесторами остается позитивным - Росбанк

"Рынок ОФЗ не смог оставить без внимания падение цен на нефть и движение рубля в сторону обесценения, правда, коррекционные настроения наблюдались только на открытии торгов (+4 бп / +6 бп в первой половине дня), - комментируют аналитики Росбанка. - К концу сессии доходности российских госбумаг по всей длине кривой откатились до символических +1 бп / +3 бп. Подобная динамика подтверждает предположения о том, что восприятие российского риска глобальными инвесторами остается позитивным, что, к слову, видно не только в сегменте ОФЗ, но и на рынке евробондов. Так, в первую очередь, обращает на себя внимание низкое значение суверенного спреда к бенчмарку (Россия 26/UST’10), равное 170 бп. Во-вторых, мы по-прежнему наблюдаем высокий спрос на корпоративные размещения, даже с низкой премией к суверенной кривой евробондов РФ. Например, спред нового долларового выпуска Северсталь’21 к выпуску Россия’22 в четверг опустился до 55 бп против 61 бп на момент размещения. Для сравнения, средний спред сопоставимой по срочности Северсталь’22 к выпуску Россия’22 с начала 2016 года составляет 120 бп.".