10 марта 2017 года 10:20
Рубль растет к доллару и евро на старте торгов пятницы, корректируясь после сильного падения накануне
Москва. 10 марта. Доллар США и евро понижаются на "Московской бирже" в пятницу утром, рубль растет к бивалютной корзине после сильного падения на предыдущих торгах благодаря развернувшейся вверх нефти.
Первые сделки по доллару США прошли на "Московской бирже" в диапазоне 59,16-59,24 руб./$1, по итогам первой минуты торгов курс составил 58,19 руб./$1 (-12,3 копейки к уровню предыдущего закрытия). Евро понизился до 62,68 руб./EUR1 (-8,2 копейки), стоимость бивалютной корзины снизилась на 10,5 копейки по отношению к уровню закрытия четверга, составив 60,76 рубля.
Доллар при этом оказался на 36,3 копейки ниже уровня действующего официального курса, евро - на 68,9 копейки ниже официального курса.
По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", курс рубля к доллару и евро в начале торгов пятницы повышается, корректируясь после падения накануне на фоне небольшого повышения цен на нефть, также растущих в пятницу после существенного снижения по итогам предыдущей сессии на данных об увеличении запасов, а также объемов добычи нефти в США. Стоимость майских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 10:01 МСК в пятницу увеличилась на 0,67% - до $52,54 за баррель. Апрельские фьючерсы на нефть WTI в ходе торгов на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) подорожали к этому времени на 0,79% - до $49,67 за баррель.
Цена нефти WTI опустилась ниже $50 за баррель в четверг после падения на 7,6% за четыре предыдущие торговые сессии на сигналах того, что рост запасов нефти в США сводит на нет усилия государств ОПЕК по снижению избытка предложения на мировом рынке.
Опубликовано: /Финмаркет/
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10 марта 2017 года 19:50
Рынок акций РФ завершил снижением шестую неделю подряд на фоне распродаж инвесторами рисковых активов на ожиданиях повышения ставки Федрезерва уже в марте, а также из-за упавшей нефти на увеличении запасов в США и на сомнениях в способности ОПЕК+ стабилизировать сырьевой рынок. читать дальше
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10 марта 2017 года 19:30
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"В конце февраля - начале марта активность корпоративных эмитентов на первичном рынке заметно... читать дальше
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10 марта 2017 года 19:30
Москва. 10 марта. Котировки большинства выпусков российских еврооблигаций по итогам недели заметно снизились, отыгрывая падение стоимости казначейских обязательств США (US Treasuries) и нефти. При этом суверенные спреды к доходности базовых активов немного расширились; исключение составили лишь евробонды с погашением в 2030 году. читать дальше
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10 марта 2017 года 19:04
констатирует аналитик Бинбанка Антон Покатович. - Падение котировок Brent вызвано одновременным воздействием нескольких факторов. Основой снижения стало увеличение запасов сырой нефти в США более чем на 8 млн барр. Также, активный рост производства нефти в штатах позволил Минэнерго США пересмотреть... читать дальше
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10 марта 2017 года 18:45
"США опубликовали долгожданную статистику по рынку труда, - отмечает региональный директор eToro в России и СНГ Павел Салас. - Показатели вышли вполне приличные, но доллар отреагировал умеренным снижением. И основная причина в том, что и благоприятные результаты релиза, и повышение ставки ФРС на... читать дальше
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10 марта 2017 года 18:36
Значительное снижение котировок акций "ФСК ЕЭС" (MOEX: FEES) за последнюю неделю предоставляет инвесторам хорошую возможность для покупки, обеспечивая феноменальную дивидендную доходность 12%, согласно базовому сценарию аналитика инвестиционной компании (ИК) "Атон" Александра Корнилова.
"Более... читать дальше
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10 марта 2017 года 18:29
Финансовая группа (ФГ) "БКС" рекомендует активизировать покупки глобальных депозитарных расписок (GDR) Ros Agro (MOEX: AGRO) в преддверии мощных катализаторов: сильных финпоказателей за IV квартал 2016 года и дивидендов, говорится в обзоре аналитика ФГ Марата Ибрагимова.
Более того, аналитик... читать дальше
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10 марта 2017 года 17:55
(добавлены 3-4-й абзацы)
Raiffeisenbank понизил прогнозную стоимость акций "Ростелекома" (MOEX: RTKM) со 103,6 рубля до 89 рублей за штуку, сообщается в обзоре аналитика банка Сергея Либина.
Кроме того, рекомендация для этих бумаг была понижена с "покупать" до "держать".
Аналитик... читать дальше
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10 марта 2017 года 17:24
В пятницу, 10 марта, российский фондовый рынок приостановил падение: на технической коррекции индекс ММВБ прибавляет +0,4%, отмечает аналитик УК «Райффайзен Капитал» София Кирсанова. Индекс РТС подрастает чуть сильнее, на 0,9%, благодаря укреплению курса рубля на 0,3% (с 59,28 до 59,13 за доллар).... читать дальше
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10 марта 2017 года 16:49
"Глобальные "аппетиты к риску" снизились в преддверии недели Центробанков. Уже прошло заседание ЕЦБ, но впереди еще ФРС, Банк Англии и Банк Японии, а также пройдут заседания и у других регуляторов. Вопрос ставок вновь вышел на первый план на фоне ускоряющейся инфляции, в результате чего выросла... читать дальше
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10 марта 2017 года 16:32
"Американцы продолжают активно наращивать добычу. В скором времени это станет достаточно большой проблемой для мирового рынка нефти. ОПЕК и другие производители работают над сокращением добычи, но это сокращение (так или иначе) компенсируется ростом производства в Штатах. Котировки "черного... читать дальше
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10 марта 2017 года 16:15
(добавлен текст после 2-го абзаца)
Raiffeisenbank понизил прогнозную стоимость акций "Ростелекома" (MOEX: RTKM) со 103,6 рубля до 89 рублей за штуку, сообщается в обзоре аналитика банка Сергея Либина.
Кроме того, рекомендация для этих бумаг была понижена с "покупать" до "держать".
По данным... читать дальше
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10 марта 2017 года 15:58
"Страны ОПЕК во главе с Саудовской Аравией, подписав соглашение о сокращении нефтедобычи и приподняв тем самым нефтяные цены на 20-25%, сами того не желая, подтолкнули американские сланцевые компании к увеличению инвестиций в нефтедобычу за их собственный счёт. Это делает крайне маловероятным... читать дальше
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10 марта 2017 года 15:47
(добавлен текст после 2-го абзаца)
Raiffeisenbank повысил прогнозную стоимость акций "Юнипро" (MOEX: UPRO) с 3 рублей до 3,07 рубля за штуку, сообщается в обзоре аналитика банка Федора Корначева.
Кроме того, рекомендация для этих бумаг была повышена с "держать" до "покупать".
"Акции "Юнипро"... читать дальше
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10 марта 2017 года 15:46
Москва. 10 марта. Доллар США и евро слегка понижаются на "Московской бирже" в пятницу днем, рубль немного восстановился к бивалютной корзине благодаря развернувшейся вверх нефти после сильного падения российской нацвалюты накануне. читать дальше
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