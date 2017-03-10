Рубль растет к доллару и евро на старте торгов пятницы, корректируясь после сильного падения накануне

Москва. 10 марта. Доллар США и евро понижаются на "Московской бирже" в пятницу утром, рубль растет к бивалютной корзине после сильного падения на предыдущих торгах благодаря развернувшейся вверх нефти.

Первые сделки по доллару США прошли на "Московской бирже" в диапазоне 59,16-59,24 руб./$1, по итогам первой минуты торгов курс составил 58,19 руб./$1 (-12,3 копейки к уровню предыдущего закрытия). Евро понизился до 62,68 руб./EUR1 (-8,2 копейки), стоимость бивалютной корзины снизилась на 10,5 копейки по отношению к уровню закрытия четверга, составив 60,76 рубля.

Доллар при этом оказался на 36,3 копейки ниже уровня действующего официального курса, евро - на 68,9 копейки ниже официального курса.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", курс рубля к доллару и евро в начале торгов пятницы повышается, корректируясь после падения накануне на фоне небольшого повышения цен на нефть, также растущих в пятницу после существенного снижения по итогам предыдущей сессии на данных об увеличении запасов, а также объемов добычи нефти в США. Стоимость майских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 10:01 МСК в пятницу увеличилась на 0,67% - до $52,54 за баррель. Апрельские фьючерсы на нефть WTI в ходе торгов на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) подорожали к этому времени на 0,79% - до $49,67 за баррель.

Цена нефти WTI опустилась ниже $50 за баррель в четверг после падения на 7,6% за четыре предыдущие торговые сессии на сигналах того, что рост запасов нефти в США сводит на нет усилия государств ОПЕК по снижению избытка предложения на мировом рынке.