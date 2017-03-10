Рынок акций ожидает консолидация после падения - Алор Брокер

"Котировки нефти перед открытием торгов прибавляют 0.7% до $52,55 по смеси Brent, фьючерс на индекс S&P 500 растет на 0.24% до уровня 2366 пунктов, азиатские площадки торгуются в зеленой зоне, внешний фон позитивный, - указывает аналитик Алор Брокер Алексей Антонов. - Индекс доллара консолидируется в районе 102 пунктов в ожидании публикации данных по рынку труда. Вчерашние недельные данные не оказали серьезного влияния на интерес инвесторов, тем не менее, ситуация может измениться. Доллар продолжает находиться в восходящем тренде и, в случае появления позитивных новостей, которые могут появиться уже сегодня в 16:30 способен обновить максимумы этого года. Котировки золота и серебра достигли зон поддержки , 1190 дол и 17,05 соответственно, сегодня мы ожидаем небольшого восстановления в рамках коррекции. В паре доллар-рубль впервые за 6 месяцев поступают сигналы к покупке, что указывает на то, что закрепление выше 59 состоялось, цели роста 60.5 -61.7. Российские индексы с начала года серьезно просели, хотя на фоне снижения нефти к покупкам необходимо относиться осторожно, мы по-прежнему считаем, что нас ожидает консолидация после падения, и о быстром стремительном восстановлении цен пока стоит забыть. Сегодня в первой половине дня нас ожидает восстановление котировок в пределах 1%, дальнейшая динамика будет зависеть от данных по рынку труда в США".