Если снижение нефти и продолжится, то оно будет краткосрочным - Промсвязьбанк

"Вчера нефть продолжила снижение, потеряв за день (по закрытиям) еще около $1 и опустившись до $52/барр. на фоне общей негативной конъюнктуры и отсутствия уверенности инвесторов в эффективности действий ОПЕК+. Технически нефть опустилась ниже 100-дневней средней, и есть риски, что будет попытка закрыть "гэп" от начала декабря 2016 года, т.е. проторговка уровня $51–50/барр. Тем не менее, мы все же считаем текущее снижение уже избыточным и рассчитываем, что, если оно и продолжится, то будет краткосрочным; ставим все же на возврат нефти и консолидацию около $53/барр. и выше", – отмечает аналитик Промсвязьбанка Екатерина Крылова.