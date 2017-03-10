В фокусе внимания данные по рынку труда США - КИТ Финанс Брокер

"Диспозиция на глобальном рынке на утро пятницы носит умеренно позитивный характер, - отмечает ведущий аналитик КИТ Финанс Брокер Анна Устинова. Азиатские рынки торгуются на положительной территории. Цены на нефть прибавляют 0,5-0,7%. Американский рынок накануне закрылся с положительным результатом. Открытие торгов на локальном рынке акций пройдет чуть выше закрытия четверга. В фокусе внимания данные по рынку труда США (non-farm pay rolls). Статистика важна с точки зрения дальнейших действий ФРС США, а именно повышения ставки на ближайшем заседании. В случае выхода сильных данных, вероятность ужесточения монетарной увеличится, что окажет давление на активы развивающихся стран. На рынок нефти влияние окажут данные Baker Hughes по количеству активных буровых установок".