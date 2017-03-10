В начале фондовой сессии можно ожидать попыток роста от российских индексов - "Открытие Брокер"

"В начале торговой сессии можно ожидать попыток роста от российских индексов. Внешний фон оказался достаточно позитивным, да и нефть пытается ликвидировать часть потерь. С другой стороны, оснований для разворота пока нет, поэтому рынок продолжит оставаться в нисходящем движении. Закрытие недели ниже 2000 пунктов по ММВБ открывает путь к тестированию поддержек в зоне 1920-1950 пунктов. Впрочем, закрытие недели ниже 2030 также не обещает разворота", - считает аналитик "Открытие Брокер" Андрей Кочетков.