Доллар расчистил путь к 60 рублям - InstaForex

Сегодня пара доллар/рубль, которая накануне коснулась месячного максимума на 59,41 руб., может продолжить движение в направлении отметки 60 руб. и выше, полагает аналитик InstaForex Игорь Ковалев. Во-первых, нефть пока не демонстрирует признаков восстановления, несмотря на перепроданность и привлекательные для покупок уровни. А во-вторых, доллар может получить поддержку на публикации данных по рынку труда, которые, скорее всего, подтвердят уместность повышения ставки ФРС на следующей неделе.