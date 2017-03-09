Рынок акций обвалился к уровням начала ноября по ММВБ, нивелировав "ралли Трампа"

Москва. 9 марта. Рынок акций РФ под давлением падающей нефти и ожиданий роста ставки ФРС в марте обвалился в четверг в район 1970 пунктов по индексу ММВБ - минимума с 8 ноября, нивелировав таким образом "ралли Трампа". Лидерами отката выступили бумаги "Россетей" (MOEX: RSTI) и "ФСК ЕЭС" (MOEX: FEES), а также нефтяные акции.

По итогам торгов индекс ММВБ упал до 1974,24 пункта (-2,5%), индекс РТС упал на рекордные за год 4,6% - до 1046,9 пункта (минимум с конца ноября); рублевые цены основных "фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) упали на 2-5%.

Доллар вырос до 59,4 рубля (+1,22 рубля).

В лидерах снижения выступили рублевые акции "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (-5,3%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (-3,3%), "Мечела" (MOEX: MTLR) (-7,8% и -7,8% "префы"), "Мобильных телесистем" (MOEX: MTSS) (-4,8%), "Россетей" (-13,4% и -8,8% "префы"), "РусАла" (MOEX: RUALR) (-4,7%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (-3,8%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (-3,5%) и обвалились на 17,3% акции "ФСК ЕЭС" (до 0,16375 рубля) при объеме торгов 4,512 млрд рублей.

Выросли акции "Башнефти" (MOEX: BANE) (+6,7%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (+1,4%), "префы" "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+3,3%) и "Транснефти" (MOEX: TRNF) (+4,3%).

В четверг снизились индексы в Азии (за исключением подросшей на 0,3% Японии) на макроэкономических данных из Китая (темпы роста индекса потребительских цен CPI в феврале резко замедлились - до 0,8% с январского максимума за 2,5 года 2,5%).

Также в четверг проседает Европа (S&P 350, FTSE теряют 0,1-0,4%) и возобновила падение после локальной коррекции нефть.

ЕЦБ на заседании в четверг не стал менять базовую процентную ставку по кредитам, оставив ее на нулевом уровне, что совпало с ожиданиями.

По заявлениям главы ЕЦБ Марио Драги, ЕЦБ будет продолжать QE, пока не увидит устойчивого ускорения инфляции, а при ухудшении прогнозов срок действия QE и ее объем могут быть увеличены. Понижательные риски для экономики еврозоны сохраняются, но стали менее явными; ЕЦБ повысил прогноз роста ВВП еврозоны на 2017 год до 1,8% с 1,7%, на 2018 - до 1,7% с 1,6%.

Инвесторы также ждут публикации в пятницу данных о безработице в США, которые станут сигналом для укрепления или ослабления ожиданий повышения ставки Федрезерва в марте. По прогнозам экспертов, число рабочих мест в США в феврале увеличилось на 210 тыс. после роста на 227 тыс. в январе, а безработица снизилась до 4,7% с 4,8%.

Вышедший накануне отчет отраслевой организации ADP Employer указал на самый быстрый рост числа рабочих мест в США в феврале за 11 лет - на 298 тыс. вместо ожидавшихся 190 тыс. Январский показатель был пересмотрен с повышением с 246 тыс. до 261 тыс.

Накануне нефть показала рекордное падение за год из-за роста запасов в США - резервы нефти на прошлой неделе выросли на 8,209 млн баррелей при прогнозах роста на 2 млн баррелей. При этом сокращение запасов бензина и дистиллятов превысило ожидания.

Инвесторов беспокоит то, что существенное повышение резервов нефти в США сводит на нет эффективность действий стран-членов ОПЕК и других крупных производителей нефти по сокращению перенасыщения рынка топливом.

Стоимость майских фьючерсов на нефть Brent к 18:50 МСК в четверг упала до $51,95 за баррель (-2,2% и -5% в среду), апрельская цена WTI - до $49,1 за баррель (-2,4% и -5,4% накануне).

Между тем генеральный секретарь ОПЕК Мохаммед Баркиндо заявил, что уровень исполнения соглашения о сокращении нефтедобычи в феврале будет выше, чем в первом месяце текущего года. В январе соглашение было выполнено на 86%.

Как отмечает аналитик УК "Райффайзен Капитал" София Кирсанова, индекс ММВБ упал ниже 2000 пунктов, а РТС нацелился на 1000 пунктов из-за ослабления рубля на фоне падения нефти. Давление на нефть оказали данные о росте ее запасов в США, а также увеличение добычи (на прошлой неделе добыча выросла еще на 56 тыс. баррелей в сутки и достигла 9,088 млн баррелей - уровня февраля 2016 года). С минимума добычи в июле 2016 года показатель вырос уже на 8%, а учитывая сохранение цен на нефть выше $50 за баррель уже более 3 месяцев, можно ожидать увеличения добычи и дальше, возможно даже с ускорением.

В итоге, нарастив добычу на 318 тыс. б/с, США полностью нивелировали эффект, который сырьевой рынок должен был получить от сокращения Россией своей добычи (-300 тыс. б/с).

Другим фактором давления на российский рынок (через курс рубля) остается ожидаемое повышение ставки ФРС уже на следующей неделе (рынок закладывает 100%-ную вероятность), которое вызвало отток средств из развивающихся рынков.

По словам аналитика компании "Открытие Брокер" Андрея Кочеткова, главным риском для российских активов и рубля остается нефтяной рынок, который показал впечатляющий выход из длительной консолидации в узком диапазоне.

Кроме того, инвесторы активно ликвидировали последствия "ралли Трампа", так как подвижек в отношениях РФ и США не произошло. Соответственно, все надежды рынка с начала ноября оказались беспочвенными. Самыми слабыми бумагами дня оказались энергетические и нефтяные, а металлурги смотрелись лучше рынка за счет слабеющего рубля.

Рубль сдал позиции, но все еще заметно отстает от динамики цены барреля нефти, поскольку его защищает ставка ЦБ РФ. Если стоимость барреля упадет ниже $50, то доллар имеет шанс вернуться в диапазон 60-62 руб./$1.

Нефтяные "медведи" начали собирать большой весенний урожай, имея в своем запасе мощный рост запасов в США до рекордных 528,4 млн баррелей (прирост с начала года почти 50 млн баррелей), рост добычи в США на 0,31 млн б/с начала года, рост числа активных буровых почти вдвое с начала июля прошлого года, а также весьма спорную статистику выполнения обещаний по сокращению добычи в РФ и Иране.

Кроме того, действие соглашения по сокращению добычи OPEC+ подходит к середине своего срока, и пока нет особых признаков того, что участники готовы говорить о его продлении. Впрочем, на 26 марта запланирована встреча договорившихся сторон для обсуждения дальнейшей совместной работы.

Ускорение падения на рынке акций говорит о наступлении завершающей фазы нисходящей коррекции. Однако ее масштабы пока остаются неясными. Рынок может остановиться в зоне 1920-1950 пунктов по ММВБ, полностью ликвидировав последствия "ралли Трампа", или пойти еще дальше до 1820-1850 пунктов, избавляясь от дивидендных надежд. Американский рынок также склонен к коррекции, тем более, что этому способствует сектор энергетики.

По словам аналитика ГК "Инстафорекс" Игоря Ковалева, из-за упавшей нефти российские фондовые индексы после праздничного выходного оказались под мощным давлением, как и рисковые активы в целом. Трейдеры в сырьевом сегменте после очередного рекордного роста запасов нефти в США решили массово выйти из избыточных "лонгов" по Brent, что вылилось в столь агрессивный обвал котировок.

В условиях падения цен на нефть под сильным давлением оказались акции нефтегазовых компаний, также в числе аутсайдеров выступили бумаги "Распадской" (MOEX: RASP) (-17,1%) и "ФСК ЕЭС". Удержаться от падения удалось только "префам" "Сургутнефтегаза" за счет ослабления рубля. Тем временем сообщается, что "РусГидро" подписало соглашение с ВТБ (MOEX: VTBR) о покупке банком 40 млрд новых акций и 15 млрд квазиказначейских.

Помимо дешевеющей нефти, на отечественные активы давят сообщения о планах Евросоюза по продлению антироссийских санкций.

Начальник аналитического отдела ИК "Церих Кэпитал Менеджмент" Николай Подлевских полагает, что нефть попала под давление сразу нескольких факторов. Так, в США сильно выросли запасы нефти (+8,2 млн баррелей), увеличилась добыча (на 56 тыс. б/с - при таком темпе роста добычи Америка сможет за полгода компенсировать проводимое сейчас снижение объемов добычи нефти от ОПЕК) и начали распродаваться стратегические резервы сырья (SPR за неделю сократился на 251 тыс. баррелей). По программе распродажи стратегических резервов в период с 2017 по 2025 год планируется продать до 190 млн баррелей.

Самым главным негативом для нефти стало объявление, что правительство США предложит 73 млн морских акров (295 тыс. квадратных километров) вблизи побережья штатов Техаса, Луизианы, Миссисипи, Алабамы и Флориды для разведки и разработки нефтяных и газовых месторождений. Продажа права аренды намечена на 16 августа 2017 года и будет включать в себя все доступные районы в не сданных внаем федеральных водах Мексиканского залива.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" в четверг в падении лидировали "префы" "Нижнекамскнефтехима" (MOEX: NKNC) (-20,6%), бумаги АО "Таганрогский комбайновый завод" (MOEX: TGKO) (-15,4%), АО "Медиахолдинг" (MOEX: ODVA) (-14,4%), "Ленэнерго" (MOEX: LSNG) (-12,1%), МКФ "Красный Октябрь" (MOEX: KROT) (-11,1%), "ТГК-2" (MOEX: TGKB) (-10,8%), "Челябинского металлургического комбината" (MOEX: CHMK) (-9,8%).

Акции "Нижнекамскнефтехима" падают после известий во вторник вечером, что совет директоров компании рекомендовал не выплачивать дивиденды за 2016 год. Соответствующее решение было принято на заседании 3 марта. Годовое собрание назначено на 5 апреля, оно пройдет по стандартной повестке; список акционеров для участия в собрании будет составлен по данным реестра на 13 марта.

Подорожали бумаги Polymetal (MOEX: POLY) (+2,8%), QIWI (MOEX: QIWI) (+2,3%), АО "Открытые инвестиции" (MOEX: OPIN) (+2,3%), "Уралкалия" (MOEX: URKA) (+1,8%), "М.Видео" (MOEX: MVID) (+1,7%), "Трубной металлургической компании" (MOEX: TRMK) (+1,1%).

Суммарный объем торгов акциями на основном рынке "Московской биржи" за день составил 55,368 млрд рублей (из них 10,054 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка (MOEX: SBER)).