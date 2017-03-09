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09 марта 2017 года 19:40

Рубль упал к доллару и евро в четверг самыми быстрыми темпами с середины декабря из-за падения нефти

Москва. 9 марта. Доллар США и евро активно растут на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) в четверг вечером, наиболее быстрыми темпами с середины декабря; рубль падает к бивалютной корзине, отыгрывая очередную волну снижения нефти.

Курс доллара США составил 59,39 руб./$1 в 19:00 МСК, что на 1,21 рубля выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро при этом стоил 62,84 руб./EUR1, повысившись на 1,3 рубля. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) выросла на 1,25 рубля, до 60,94 рубля.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", курс рубля к доллару и евро вечером в четверг продолжает падать в связи с продолжающимся второй день подряд обвалом цен на нефть, в результате которого котировки "черного золота" упали до минимумов с декабря 2016 года. Вечером в четверг темпы падения цен на нефть остаются высокими, а цены по-прежнему находятся вблизи минимальных уровней с конца прошлого года. Главным негативным фактором для нефтяного рынка выступают данные о росте запасов нефти в США на прошлой неделе до нового исторического максимума в 528,4 млн баррелей.

Майские фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:00 МСК подешевели на 2,15% - до $51,97 за баррель. Котировки фьючерсов на нефть WTI на апрель на торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к указанному времени опустились на 2,31% - до $49,12 за баррель. По итогам торгов среды цена нефти Brent упала на 5,03%, WTI - на 5,38%.

Как рассказал "Интерфаксу" начальник управления конверсионных и межбанковских операций банка "Зенит" (MOEX: ZENT) Александр Карпов, в ходе торгов четверга доллар заметно вырос относительно рубля. "Основная причина совершенно очевидна - это обвал нефтяных цен, который начался еще во вторник поздно вечером после выхода данных по запасам от Американского института нефти (API), а затем продолжался всю среду и четверг. Нефть марки Brent доходила в четверг до минимума в $51,6 за баррель и, если вспомнить, что во вторник вечером цена на этот сорт нефти была в районе $56 за баррель, то падение просто невероятное", - констатирует аналитик.

В данных условиях, подчеркивает А.Карпов, абсолютно естественно, что на российском рынке возобновились покупки валюты. "Объемы торгов в четверг очень значительные, намного выше среднего, однако, нужно отметить, что рост доллара, даже если брать максимальные отметки торгов четверга, был довольно небольшим относительно падения нефти. Это совершенно четко прослеживается по рублевой цене нефти, которая падала всего лишь до уровня 3080 руб. за баррель. Вообще, все ждут завтрашних данных с американского рынка труда, заседания ФРС на следующей неделе, а также возможную встречу ОПЕК и крупных американских нефтепроизводителей", - поясняет он.

Руководитель департамента аналитики компании "Аналитика Онлайн" Глеб Задоя также обратил внимание на тот факт, что снижение рубля в паре с долларом оказалось меньшим, чем падение нефти. "Рубль очень интересно отреагировал на падение нефти, которая просела в пределах 5-6%, а вот котировки доллара подросли всего лишь на 2%. Видимо, крупные спекулянты, работающие с парой "доллар-рубль" пока не готовы дать доллару возможности для роста в район отметки 60 руб./$1", - полагает он.

"Основной причиной ослабления рубля в четверг, безусловно, является нефть. Длительный период рубль и нефть торговались в узком диапазоне, но подобная ситуация не могла существовать вечно. С другой стороны, рубль заметно отстает от динамики цены барреля, поскольку его защищает ставка ЦБ РФ", - считает аналитик компании "Открытие Брокер" Андрей Кочетков.

Несмотря даже на неблагоприятный внешний фон (падение цен на нефть и вероятное скорое повышение процентной ставки ФРС), участники российского рынка похоже не торопятся расставаться с отечественной валютой, продолжая извлекать почти двузначную доходность от рублевых ставок. В подобных условиях помочь закрепиться доллару выше 60 руб./$1, вероятно, могло бы лишь снижение цены на нефть до $50 за баррель. При этом к повышению ставки ФРС инвесторы уже всецело подготовились, поэтому коррекция для рубля после данного события также может оказаться лишь краткосрочной", - полагает аналитик ИК "Велес Капитал" Юрий Кравченко.

Аналитик компании "Альпари" Роман Ткачук ожидает дальнейшего ослабления рубля. "Дело в том, что с начала года рубль пользовался популярностью в качестве валюты carry trade. Но для инвесторов важна стабильность курса валюты, поэтому они могут воспринять текущие колебания нервозно и закрыть длинные позиции в рубле. При таком сценарии не исключен вариант цепных распродаж, снижение может ускориться. Вероятно, мы увидим 60 руб./$1 и выше", - прогнозирует он.

Банк России повысил официальный курс доллара на 10 марта на 56,88 копейки, до 58,8318 руб./$1, и поднял курс евро на 28,48 копейки, до 61,9911 руб./EUR1.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах "Московской биржи" вырос на 85,75 копейки по отношению ко вторнику и составил 58 руб./$1. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 МСК четверга вырос на 95,72 копейки по отношению к 7 марта и составил 59,07 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту составил $8 млрд 178,794 млн, из которых $2 млрд 456,885 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $5 млрд 721,909 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" вырос на 61,82 копейки по отношению ко вторнику - до 62,1641 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" к 19:00 МСК четверга вырос на 92,2 копейки по отношению к 7 марта и составил 62,3902 руб./EUR1. Объем торгов евро к этому моменту составил EUR718,701 млн, из которых EUR278,446 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR440,255 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки на рынке краткосрочных рублевых межбанковских кредитов (МБК) в четверг выросли в сравнении с предыдущим торговым днем, в то время как среднесрочные ставки остались на прежнем уровне. Ставка MosPrime Rate по кредитам "овернайт" поднялась на 18 базисных пунктов (б.п.) - до 10,16% годовых, ставка на семидневный срок выросла на 5 б.п. - до 10,22% годовых. Ставка на срок 1 месяц осталась на уровне предыдущего дня - 10,43% годовых, ставки на 3 и 6 месяцев также не изменились по сравнению с предыдущим днем, оставшись на отметках 10,44% и 10,45% годовых соответственно.

Как подчеркнули аналитики Sberbank CIB, снижение ставок на рынке МБК в предыдущие несколько дней объяснялось избытком рублевой ликвидности в конце периода усреднения. В четверг начинается новый период усреднения, и ослабление рубля подтолкнуло ставки вверх, считают в Sberbank CIB.

"Краткосрочные рублевые ставки незначительно подросли, сделки проходят в районе 10% годовых. В целом же картина не претерпела значительных изменений. Недостатка валютной и рублевой ликвидности не наблюдается. Не ожидаем заметных изменений до начала мартовского налогового периода", - прогнозирует аналитик Нордеа банка Денис Давыдов.


Опубликовано: /Финмаркет/
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