Цены евробондов РФ в четверг снижаются на ожиданиях повышения ставки ФРС и вслед за нефтью

Москва. 9 марта. Котировки российских еврооблигаций в четверг падают на фоне снижения стоимости базовых активов - американских казначейских обязательств (US Treasuries) - из-за ожиданий скорого повышения ставки ФРС, а также негативной динамики мировых цен на нефть. При этом суверенные спреды к доходности базовых активов немного расширились; исключение составили лишь евробонды с погашением в 2030 году.

Цена российских государственных еврооблигаций с погашением в 2030 году к 18:15 МСК не изменилась по отношению к закрытию 7 марта и составила 120,13% от номинала, что соответствует доходности 2,32% годовых (без изменений к предыдущему дню).

Стоимость американских четырехлетних Treasuries к 18:15 МСК снизилась относительно итогов 7 марта на 5 базисных пунктов, составив 100,38% от номинала. Доходность при этом выросла на 2 базисных пункта - до 1,76% годовых. Таким образом, спред между доходностью Russia-30 и четырехлетних казначейских облигаций сузился на 2 пункта по отношению к 7 марта и составил 56 базисных пунктов.

Котировки еврооблигаций с погашением в 2043 году снизились на 136 базисных пунктов по отношению к предыдущему дню и составили 110,56% от номинала (доходность выросла на 9 пунктов и составила 5,14% годовых). В свою очередь еврооблигации с погашением в 2042 году подешевели на 138 базисных пунктов - до 106,59% от номинала (доходность выросла также на 9 базисных пунктов - до 5,15% годовых). Бумаги с погашением в 2026 году подешевели на 62 пункта, до 103,47% от номинала (доходность выросла на 8 пунктов и составила 4,29% годовых), а бумаги с погашением в 2023 году - на 53 пункта, до 106,5% от номинала (доходность выросла на 9 пунктов - до 3,74% годовых).

"Сегодня котировки российских еврооблигаций демонстрируют заметное падение под давлением общемировой тенденции к снижению на долговых рынках из-за опасений повышения ставки Федрезерва США уже в середине марта. Почти стопроцентная вероятность данного события привела к падению стоимости и соответствующему росту доходности базовых активов - US Treasuries, которые потянули за собой и все другие инструменты с фиксированной доходностью. В частности, доходность десятилетних US Treasuries достигла уже 2,58% годовых. Вторым важным для рынка отечественных евробондов негативным фактором стало резкое падение мировых цен на нефть, что оказало дополнительное давление на цены российских еврооблигаций. Наибольшие ценовые потери традиционно понесли самые "длинные" выпуски с погашением в 2042-2043 годах. Снижение среднесрочных бумаг также было существенным, но несколько меньшим, чем у долгосрочных евробондов", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке трейдер Росэксимбанка Руслан Пшонковский.

"Несмотря на то, что на этой неделе будут еще публиковаться довольно важные макроэкономические данные, в частности по американскому рынку труда, тем не менее, участники рынка полагают, что они не помешают американскому ЦБ принять решение о повышении базовой ставки на ближайшем заседании", - считает Р.Пшонковский.

Мировые цены на нефть снижаются в четверг второй день подряд и находятся вблизи минимальных уровней с начала декабря прошлого года. Главным негативным фактором для нефтяного рынка остаются данные о росте запасов нефти в США на прошлой неделе до нового исторического максимума в 528,4 млн баррелей. При этом добыча в Штатах повысилась до 9,09 млн баррелей в сутки. Руководство второй по величине нефтедобывающей компании в США Chevron отметило, что ожидает увеличения добычи трудноизвлекаемой нефти в стране до 10 млн б/с к 2020 году. По мнению вице-президента компании Райана Крогмайера, многие компании, добывающие сланцевую нефть, способны оставаться рентабельными при ценах в диапазоне $30-40 за баррель.

Кроме того, глава министерства внутренних дел США Райан Зинке объявил в среду, что правительство намерено выставить на тендер около 295 тыс. квадратных километров офшорных нефтегазовых месторождений в Мексиканском заливе. Ожидается, что аукцион состоится 16 августа.