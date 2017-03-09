В среднесрочной перспективе мы не ожидаем существенных изменений в динамике нефтяных котировок - QBF

С начала декабря 2016 года котировки нефти марки Brent стабилизировались и в последние несколько месяцев находятся в диапазоне $53-$57за баррель, констатирует аналитик QBF Марк Доникян. Согласно данным информационного агентства Bloomberg, во II квартале 2016 года объемы добычи и потребления достигли равновесия, что поддержало рост нефтяных котировок. Ключевым фактором для такого развития событий стало достижение договоренности между ОПЕК и крупными нефтедобывающими странами вне картеля о снижении ежедневных объемов добычи на 1,76 млн баррелей. На сегодняшний день, согласно данным ОПЕК, договорённости по сокращению добычи выполняются на 86%. Технический комитет ОПЕК, занимающийся мониторингом исполнения обязательств, намерен добиться 100% исполнения договоренностей к маю.

Снижение мировой добычи с максимумов IV квартала 2015 года, а также достижение договоренностей по сокращению объемов добычи нефти положительно повлияли на настроения инвесторов относительно рынка углеводородов. Однако, продолжение роста котировок будет стимулировать увеличение объемов добычи, считает М. Доникян.Как запуск, так и приостановка работы буровых установок происходит с задержкой приблизительно в 4 месяца. Это значит, что рост объемов производства вслед за увеличением стоимости нефти еще не отыгран в полной мере. Индекс BakeoilPipeline отображает количество действующих буровых установок в США. В июне 2016 года количество работающих нефтяных вышек в США начало восстанавливаться. Сохранение текущей цены на нефть будет стимулировать нефтедобытчиков продолжать разморозку буровых установок, что положительно повлияет на объемы добычи нефти в США. Падение стоимости нефти вынудило производителей сокращать издержки, что снизило себестоимость добычи.

Позитивно рост нефтяных котировок восприняли и компании, занимающиеся добычей сланцевой нефти. С начала 2017 года было запущено 77 скважин по добыче сланцевой нефти. Согласно прогнозам Baker Hughes, в марте 2017 объемы добычи сланцевой нефти в США достигнут 4,87 млн баррелей в день. Рост объемов добычи сланцевой нефти является не единственной проблемой для стабилизации нефтяного рынка, уверен эксперт QBF. Увеличение суточной добычи нефти в США с сентября 2016 года в среднем составило 93 тыс. барр. в день, и на текущий момент она достигла уровня 2015 года в 9 млн барр. Рост добычи в США частично нивелирует соглашение, достигнутое ОПЕК.

Также негативным фактором для котировок черного золота является расширение экспорта нефти из США, средний прирост которого в 2016 году составил 13,4% г/г. Давление на стоимость черного золота оказывают рекордные данные по запасам сырой нефти в США. Уровень запасов, по данным Энергетического Информационного агентства, достиг 518,6 млн барр., что является абсолютным рекордом с начала ведения статистики по объему запасов в 1982 году.

"Выполнение соглашений странами ОПЕК будет поддерживать нефтяные котировки в среднесрочной перспективе. В начале февраля США ввели санкции против Ирана, что оказало положительное влияние на котировки нефти. Ежедневный объем экспорта из Ирана составляет 2,8 млн барр. в сутки. Санкции США могут ограничить доступ иранских экспортеров на свободный рынок, что сократит предложение на рынке. Также положительным фактором для нефтяных котировок может выступить намерение Дональда Трампа ликвидировать террористические группировки на Ближнем Востоке. Военное вмешательство в регион вызовет политическую дестабилизацию и вероятные перебои с добычей и поставками нефти, что положительно отразится на котировках черного золота. Однако в среднесрочной перспективе мы не ожидаем существенных изменений в динамике нефтяных котировок. Инвесторы будут ждать встречи технического комитета ОПЕК в марте, на которой будут обсуждаться результаты мониторинга соглашений по сокращению объемов добычи", - заключает эксперт QBF.