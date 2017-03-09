Отчет по занятости в США может укрепить веру рынков в то, что уже в следующую среду Федрезерв повысит ставку - eToro

В ходе торгов четверга доллар несколько замедлил восхождение, но остается вблизи 2-месячных максимумов в преддверии ключевого отчета по занятости в США, констатирует региональный директор eToro в России и СНГ Павел Салас. Между тем USD/JPY успела сходить к недельным максимумам на подходе к уровню 115.00, который не пускает пару вверх с конца января. Кратковременный «прокол» этой зоны до конца недели может обеспечить лишь сперхпозитивный релиз по рынку труда заявленный на завтра.

EUR/USD тем временем пытается укрепить позиции. В ходе минувшего заседания ЕЦБ ожидаемо оставил курс монетарной политики без изменений, равно как и сопроводительное заявление. В рамках пресс-конференции М. Драги, как и ожидалось, повторил свою мантру о «сохранении низких ставок в течение длительного периода». При этом глава регулятора подчеркнул, что программа количественного смягчения будет продолжаться до тех пор, пока не появятся признаки уверенного роста базовых показателей инфляции, которых пока не наблюдается.

"От предыдущих выступлений Драги сегодняшняя речь отличалась, пожалуй, только наличием фразы о потенциальном ускорении темпов роста ВВП с оглядкой на улучшение экономических индикаторов, - комментирует П. Салас. - Центробанк слегка повысил прогнозы по росту экономики на 2017-18 гг. до 1,8% и 1,7% от предыдущих оценок 1,7% и 1,6% соответственно. Прогноз по росту базовой инфляции на текущий год был пересмотрен с 1,3% до 1,7%. Чуть более оптимистичные нотки в речи Драги по отношению к экономике помогли компенсировать негатив от повторения «голубиных» заявлений на тему монетарной политики, что позволило единой валюте двинуться в направлении уровня 1.06. После того, как торговые площадки переварят посыл главы ЕЦБ, игроки переключатся на важный отчет из США, который может укрепить веру рынков в то, что уже в следующую среду Федрезерв повысит ставку. Такой сценарий уже почти на 100% заложен в цену, что снижает вероятность бурной реакции доллара на его реализацию".