Рост добычи в США и других странах может достаточно быстро восполнить сократившееся предложение - УК "Альфа-Капитал"

"Трамп продолжает выполнять предвыборные обещания, и сейчас они коснулись нефтегазового сектора. Правительство США предложит в аренду участки на континентальном шельфе в Мексиканском заливе площадью почти в 300 тыс. кв. километров, - отмечает аналитик УК "Альфа-Капитал" Денис Асаинов. - В результате разработки месторождений компании могут добыть от 0,2 до 1,1 млрд баррелей. Само по себе это не так много, чтобы повлиять на рынок, но текущее предложение является всего лишь первым этапом программы по разработке континентального шельфа, рассчитанной на 2017-2022 годы. Американские компании – не единственные, кто активно инвестирует в добычу. Например, Total SA анонсировала инвестиционную программу, включающую 10 крупных проектов по всему миру, которые будут запущены в ближайшие 18 месяцев. Проекты будут в Бразилии, США, Нигерии и Иране. Текущая ситуация на рынке нефти показывает, что соглашение о сокращении добычи – это не победа ОПЕК, а капитуляция перед рынком (вспомните заявления Саудовской Аравии в 2014 и 2015 гг.). Рост добычи в США и других странах, не присоединившихся к соглашению, может достаточно быстро восполнить выбывшее предложение. Только в США добыча выросла до 9.1 млн баррелей в сутки (в середине прошлого года она этот показатель был 8.4 млн в сутки)".