Нефть марки Brent подошла к поддержке на уровне 52,5 доллара и пытается пробить её - ИК "Финам"

Сегодня «медведи» безраздельно властвуют на российском фондовом рынке, чему, по мнению аналитика ИК "Финам" Богдана Зварича, способствует внешний фон. Так, вчерашний провал на рынке энергоносителей сегодня усилился, в результате чего нефть марки Brent откатилась в район 52 долларов, что способствует продажам в российских акциях. Ситуация в Европе также добавляет негатива – основные индексы снижаются в пределах 0,3%. Столь печальная картина привела к тому, что ко второй половине торгов индекс ММВБ потерял 2,5%, уйдя ниже 2000 пунктов, индекс РТС упал 4,6%, до 1047 пунктов. Аутсайдерами торгов выступают Распадская и ФСК ЕЭС, упавшие более чем на 10%. Лучше рынка торгуются бумаги Полиметалла и «префы» Сургутнефтегаза, рост которых составляет 3,2% и 3,5% соответственно. Если же смотреть на ситуацию на рынке энергоносителей, то стоит отметить, что под уровнем 54 долларов за баррель, который выступал нижней границей более чем двухмесячной консолидации, стояло много «стопов», что и вылилось в сильное и резкое снижение после пробоя этого уровня. Сейчас нефть марки Brent подошла к поддержке на уровне 52,5 доллара и пытается пробить её. Однако, даже если «медведям» удастся преодолеть этот уровень, впереди рынок ждет поддержка тренда, берущего начало от минимумов прошлого года, от которого «быки» могут перехватить инициативу и возобновить рост.

На валютной секции Московской биржи, на фоне существенного снижения цен на нефть, российский рубль ослабевает по отношению к основным мировым валютам. Так, к середине дня доллар вырос на 1,9%, до 59,3 рубля, евро прибавляет 1,7%, достигнув 62,6 рубля. На международном валютном рынке пара евро/доллар растет на 0,1%, торгуюсь в районе 1,056.

"Во второй половине торгов мы не исключаем коррекционного роста рынка энергоносителей и попыток нефти марки Brent закрепиться выше уровня 52,5 доллара за баррель. В этом случае покупатели получат поддержку, что позволит российским индексам и рублю отыграть часть потерь. Также игрокам стоит обратить внимание на блок макроэкономической статистики из США, где сегодня будут опубликованы индексы экспортных и импортных цен, а также данные по заявкам на пособие по безработице", - прогнозирует эксперт ИК.