Ближайшими уровнями поддержки в золоте являются $1200-1180, уровни сопротивления – $1220-1247 - "Открытие Брокер"

Рынки драгоценных металлов сегодня продолжают снижаться под влиянием укрепляющегося доллара США. Ожидание решения ФРС США по ставке оказывает крайне негативное влияние на рынки, однако падение цен не происходит обвальными темпами, как можно было ожидать. Запасы в золотых ETF-фондах подросли, запасы в остальных фондах не изменились. Цены на драгоценные металлы в Шанхае снизились, объемы торгов остаются средними, курс юаня к доллару США слабеет, инфляция растет. По данным Банка Китая, запасы золота в резервах не пополнялись уже четыре месяца и на конец февраля 2017 года составили 59,24 млн унций золота. Общее падение объемов международных резервов Китая автоматически увеличивает долю золота в них. Цены на золото вчера опустились до уровня $1202 в ожидании действий ФРС США, после чего подросли к уровню $1204. Ближайшими уровнями поддержки в золоте являются $1200-1180, уровни сопротивления – $1220-1247, - отмечает аналитик "Открытие Брокер" Оксана Лукичева.