Эмитенты с высокой вероятностью будут досрочно погашать облигации на фоне снижения ставок - аналитики ГК "Регион"

Вероятность принятия эмитентами решений о досрочном погашении облигаций (реализация call-option) по многим выпускам в настоящее время достаточно высока, полагают аналитики ГК "Регион".

Сейчас на рынке обращается более 50 выпусков облигаций с возможностью досрочного погашения по усмотрению эмитентов (call-option) на общую сумму более 452 млрд рублей (порядка 5,2% от общего объема рынка корпоративных облигаций). При этом лишь по четырем выпускам регулярно проходят сделки на "Московской бирже" (MOEX:MOEX), а по остальным выпускам торговая активность отсутствует, отмечают эксперты.

Аналитики обращают внимание, что большая часть представленных выше выпусков размещалась в 2015-2016 гг. при относительно высоких процентных ставках на долговом рынке.

"С учетом существенного снижения доходности на рынке и сохранения ожиданий продолжения данной тенденции вероятность принятия решений о досрочном погашении по многим выпускам, по нашим оценкам, достаточно высока", - указывают эксперты "Региона" в своем обзоре.

По итогам 2016 года был зафиксирован максимальный объем досрочных погашений, который превысил 196,7 млрд рублей, что, как и в 2010 году, было обусловлено снижением уровня процентных ставок на рынке, также отмечают эксперты.

Кроме причин, связанных с изменением уровня процентных ставок, решения о досрочном погашении облигаций могут приниматься эмитентами в связи с сокращением потребности в заемном капитале на фоне сокращения инвестиционных программ или отказа от новых проектов, полагают аналитики "Региона".

Возможность досрочного погашения облигаций по усмотрению эмитента как инструмент используется российскими банками и компаниями, начиная с 2002 года. Возможностью досрочного погашения за это время воспользовались разные эмитенты, относящиеся к различным секторам экономики.

Максимальный объем досрочных погашений (с долей порядка 32%) приходится на банковский и финансовый сектор, что связано с выкупом облигаций эмитентами (преимущественно - ипотечными агентами) в связи с досрочным погашением кредитов, которые являлись обеспечением по займам. 16% приходится на нефтехимическую промышленность, что было обусловлено крупными погашениями "СИБУР Холдинга". 19% пришлось на долю металлургических компаний, среди которых можно выделить такие компании, как:НЛМК (MOEX: NLMK), "ЕвразХолдинг Финанс", ММК, "Мечел" (MOEX: MTLR).Порядка 11% досрочно погашенных облигаций приходится на энергетику ("Атомэнергопром", "Ленэнерго" (MOEX: LSNG), "МОЭСК" (MOEX: MSRS)), 8,2% - на компании нефтегазовой отрасли ("Газпром" (MOEX: GAZP), "Газпром нефть" (MOEX: SIBN), "Башнефть" (MOEX: BANE)), 3% - на телекоммуникационные компании ("Ростелеком" (MOEX: RTKM), "Мегафон" (MOEX: MFON)).