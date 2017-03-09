Рубль резко падает к доллару и евро в четверг днем на фоне активного снижения нефти

Москва. 9 марта. Доллар США и евро заметно растут на "Московской бирже" в четверг днем, рубль падает к бивалютной корзине, отыгрывая возобновившееся снижение нефти.

Курс доллара США составил 59,27 руб./$1 в 15:00 МСК, что на 1,09 рубля выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро при этом стоил 62,59 руб./EUR1, повысившись на 1,05 рубля. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) выросла на 1,07 рубля, до 60,77 рубля.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ повысил официальный курс доллара на 10 марта на 56,88 копейки, до 58,8318 руб./$1, и повысил курс евро на 28,48 копейки, до 61,9911 руб./EUR1.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", курс рубля к доллару и евро днем в четверг падает в связи с сильным падением нефти второй день подряд, в результате которого котировки упали до минимумов с декабря 2016 года. Майские фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:00 МСК подешевели на 1,56% - до $51,62 за баррель. Котировки фьючерсов на нефть WTI на апрель на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) опустились на 1,72% - до $49,42 за баррель. По итогам торгов среды цена нефти Brent упала на 5,03%, WTI - на 5,38%, снизившись до минимальных отметок с середины декабря прошлого года.

Инвесторов беспокоит то, что существенное повышение резервов в США сводит на нет эффективность действий стран-членов ОПЕК и других крупных производителей нефти по сокращению перенасыщения рынка топливом. Согласно данным Минэнерго США, товарные запасы в стране выросли на прошлой неделе с существенным опережением прогнозов - на 8,2 млн баррелей, до нового рекорда в 528,4 млн баррелей.

Как подчеркивают аналитики банка "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB), рубль оказался под серьезным давлением на фоне падения сырьевых котировок. "Характер движения в рискованных активах в последние дни вкупе с ухудшающимися настроениями на глобальных рынках усиливают наши ожидания того, что март будет непростым для рубля. По нашим оценкам, рубль остается переоцененным относительно текущих цен на нефть. Справедливый курс доллара при стоимости нефти $53 за баррель оцениваем на уровне 60-60,5 руб./$1", - считают они.

Аналитик ИК "Финам" Богдан Зварич не исключает, что провал в ценах на нефть может привести к дальнейшему укреплению доллара. "Пара "доллар-рубль" вернется в рамки январского коридора, верхней границей которого выступает сопротивление на уровне 60 руб./$1. При этом вести речь о развороте и возобновлении полноценного роста доллара, на наш взгляд, преждевременно", - полагает он.

Аналитик Промсвязьбанка (MOEX: PSBR) Михаил Поддубский также не исключил дальнейшего снижения рубля. "На горизонте ближайшей недели видим риски дальнейшего роста пары в район отметок в 60-60,5 руб./$1", - отмечает аналитик, также подчеркивая ведущую роль нефти при реализации подобного сценария.

Ставки на рынке краткосрочных рублевых межбанковских кредитов (МБК) в четверг выросли в сравнении с предыдущим торговым днем, в то время как среднесрочные ставки остались на прежнем уровне. Ставка MosPrime Rate по кредитам "овернайт" выросла на 18 базисных пунктов (б.п.) - до 10,16% годовых, ставка на семидневный срок выросла на 5 б.п. - до 10,22% годовых. Ставка на срок 1 месяц осталась на уровне предыдущего дня - 10,43% годовых, ставки на 3 и 6 месяцев также не изменились по сравнению с предыдущим днем, оставшись на отметках 10,44% и 10,45% годовых соответственно.

Как подчеркнули аналитики Sberbank CIB, снижение ставок на рынке МБК в предыдущие несколько дней объяснялось избытком рублевой ликвидности в конце периода усреднения. В четверг начинается новый период усреднения, и ослабление рубля подтолкнуло ставки вверх, считают в Sberbank CIB.

"Краткосрочные рублевые ставки незначительно подросли, сделки проходят в районе 10% годовых. В целом же картина не претерпела значительных изменений. Недостатка валютной и рублевой ликвидности не наблюдается. Не ожидаем заметных изменений до начала мартовского налогового периода", - прогнозирует аналитик Нордеа банка Денис Давыдов.