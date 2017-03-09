Рекомендуем "короткие" позиции по нефти - Julius Baer

"Рынок нефти в недавнем времени много раз не реагировал на понижательные отчеты о запасах, оставляя открытым вопрос о вероятности различных заговоров и теории, что ближневосточные производители нефти, возможно, вмешиваются в дела рынка. Отчет, опубликованный в среду, свидетельствует еще об одном повышении запасов нефти в США, однако в этот раз рынок отреагировал негативно, и цены снизились более чем на 5%. Наиболее вероятно, что распродажа была усилена закреплением прибылей на рынке фьючерсов, где спекулятивное позиционирование до этого достигло избыточно "бычьих" уровней, - комментирует ситуацию аналитик по сырьевым рынкам Julius Baer Карстен Менке. - Учитывая, что запасы нефти в США находятся на новых рекордно высоких уровнях, становится все более очевидно, что стратегия ближневосточных производителей по сокращению производства и снижению запасов не имеет должного воздействия на рынок. Мы всегда с большим скептицизмом относились к возможному влиянию соглашения о сокращении производства, поскольку оно лишь в основном компенсирует завышенные объемы производства в прошлом году. Если добавить растущий экспорт из Ливии, Нигерии и Ирана, а также возрождение активного производства сланцевых углеводородов в США, избыток предложения на рынке нефти вряд ли значительно сократится в ближайшем будущем. Мы продолжаем ожидать снижения цен и видим сохранение рисков закрепления прибылей на рынке фьючерсов. В настоящее время мы рекомендуем "короткие" позиции. Наши ценовые ориентиры остаются неизменными на уровне $50 за баррель, что оставляет вероятность снижения еще на 6% с нынешнего уровня".