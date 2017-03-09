Ожидаем продолжение снижения цен на золото - Julius Baer

"За последние месяцы внимание рынка золота было сфокусировано на США. Опасения, что президент США Дональд Трамп станет "неуправляемой боеголовкой", возобновили спрос на золото как на защитный актив и подтолкнули вверх цены, нивелируя воздействие укрепляющегося доллара США и ожидания роста ставок. Впоследствии цены на золото снизились с максимумов, превышающих $1250 за унцию, поскольку вероятность повышения ставки ФРС США в марте выросла. Учитывая наши ожидания уверенного экономического роста, укрепления американской валюты и повышения ставок, спрос на защитные активы должен снова снизиться. Таким образом, мы продолжаем ожидать снижения цен на золото и подтверждаем свою осторожную позицию, - указывает аналитик по сырьевым рынкам Julius Baer Карстен Менке. - Хотя рынок золота в основном следит за США, он не должен терять из виду и Азию. Потребительский спрос в Китае и Индии, главных золотых держав региона, снизился до минимума за последние шесть и четырнадцать лет, соответственно, отчасти из-за регуляторных факторов, таких как борьба с коррупцией и отмыванием нелегальных денег. Более того, Народный банк Китая не купил ни грамма золота за последние пять месяцев, поскольку валютные резервы сокращались. До этого он был самым активным центральным банком на рынке золота, поддерживая теорию о неутолимом спросе на золото в Китае. Поскольку значительное восстановление спроса в Азии маловероятно, этот фактор продолжит оказывать давление на цены".